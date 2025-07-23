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Gram altın rekora doymadı! Anlaşma haberleri için dikkat çeken yorum 'Talep azalabilir'

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın yeni rekor denemelerine devam etti. Özellikle 23 Temmuz 2025 Çarşamba gram altın fiyatı merak ediliyor. Gram altın 4471 TL ile en yüksek seviyesini gördü. Ons altın ise 3439 dolar ile son 5 haftanın zirvesini gördü. Peki, gram altın ve ons altın fiyatında son durum ne? İşte ayrıntılar...

Gram altın rekora doymadı! Anlaşma haberleri için dikkat çeken yorum 'Talep azalabilir'

Altın fiyatlarında son durum ne? Jeopolitik riskler ve küresel ekonomideki gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gram altın 4471 TL ile en yüksek seviyesini gördü. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 452 TL'den işlem görüyor. Peki, altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler neler, altında son durum ne? İşte detaylar...

Gram altın rekora doymadı! Anlaşma haberleri için dikkat çeken yorum Talep azalabilir 1

ABD - JAPONYA ANLAŞMASI

Dünya genelinde tarife belirsizlikleri varlığını korurken, konuya ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Japonya ile anlaşması ve diğer bir partneri Çin ile de gelecek hafta uzlaşı temaslarının başlayabileceğine yönelik iyimserlikler piyasalardaki risk algısını azalttı. ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasının tamamlandığını belirtti. Bu kapsamda Japonya yüzde 15 gümrük vergisi ödeyecek. Söz konusu oranın Trump'ın daha önce duyurduğu yüzde 25'lik tarifeden düşük olması, piyasalarda oluşan pozitif havayı destekledi.

Öte yandan, ABD yönetiminin başta Çin ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere diğer ticaret ortaklarıyla da anlaşma sağlanabileceğine ilişkin beklentiler artarken, gözler gelecek hafta Pekin ve Washington yönetiminin gerçekleştireceği olası görüşmeye çevrildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de gelecek hafta İsveç'in Stockholm kentinde Çinli yetkililerle bir araya geleceklerini belirterek, burada Çin'e yönelik tarife erteleme süresinin uzatılması konusunun görüşülebileceğini söyledi. Bu gelişmelerle tarifelerde uzlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlikler sürerken, düşük oranlarda da olsa uygulanacak tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri ortadan kalkmadı. Bu durum, ABD'de iyileşen makroekonomik verilere rağmen, söz konusu riskler nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme döngüsüne ne zaman devam edeceğine ilişkin soru işaretlerini gündemde tutuyor.

FED'İN FAİZ KARARI

Analistler, Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda ayrışan tutumlarının da fiyatlamaları zorlaştıran etmenler arasında yer aldığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Gram altın rekora doymadı! Anlaşma haberleri için dikkat çeken yorum Talep azalabilir 2

ONS ALTINDA SON DURUM

Artan faiz indirimi beklentileri ile dolar endeksinin zayıflaması ve tahvil faizlerinin gerilemesinden güç bulan altının ons fiyatı dün yüzde 1 artışla 3 bin 431 dolara çıkarak yükselişini 3. işlem gününe taşıdı. Ticaret anlaşmasıyla altının ons fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,3 azalışla 3 bin 423 dolardan işlem görüyor.

Gram altın rekora doymadı! Anlaşma haberleri için dikkat çeken yorum Talep azalabilir 3

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 4 bin 457 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 altında, 4 bin 452 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 457 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 78 liradan satılıyor.

Gram altın rekora doymadı! Anlaşma haberleri için dikkat çeken yorum Talep azalabilir 4

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşmasının diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirmesi, pay piyasalarını olumlu etkilerken güvenli liman özelliği taşıyan altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasının tamamlandığını belirtti. Bu kapsamda Japonya, yüzde 15 gümrük vergisi ödeyecek. Bu oranın Trump'ın daha önce duyurduğu yüzde 25'lik tarifeden düşük olması, piyasalarda oluşan pozitif havayı destekledi. Analistler, ticaret anlaşmalarına ilişkin başka haberlerin de gelmesi durumunda risk algısının azalabileceğini ve altına talebin azalabileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.462,42
4.462,91
% 0.1
12:36
Ons Altın / TL
138.659,44
138.806,91
% 0.05
12:51
Ons Altın / USD
3.431,18
3.431,51
% 0.01
12:51
Çeyrek Altın
7.139,86
7.296,86
% 0.1
12:36
Yarım Altın
14.235,10
14.593,71
% 0.1
12:36
Ziynet Altın
28.559,46
29.098,17
% 0.1
12:36
Cumhuriyet Altını
29.548,00
29.995,00
% 0.81
12:32
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gram altın Altın altın fiyatları
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