24 Kasım Öğretmenler Günü'ne bir gün kala Düzce'de çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor. Öğretmenlerine anlamlı bir hediye vermek isteyen öğrenci ve veliler çiçekçilere yönelirken, işletmeler de artan talepleri karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Öğretmenler Günü için hazırlanan çiçeklerin fiyatları, tercih edilen ürün ve bütçeye göre 500 TL'den başlıyor. Özellikle çiçek buketleri, orkideler ve çeşitli aranjmanlar yoğun ilgi görüyor. Öğretmenler Günü öncesinde yapılan hazırlıkları ve siparişlerdeki yoğunluğu değerlendiren çiçekçi Hasan Çetin, her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerin taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Çetin, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler Günü için birbirinden güzel buketler, orkideler ve sukulentler hazırladık. Müşterilerimizin taleplerini karşılamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi belirli bir müşteri kitlemiz var. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yapıyor, stoklarımızı oluşturuyoruz. Şu anda her şey gayet güzel ilerliyor. Yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"ARTIK SINIF VELİLERİ ORTAK SİPARİŞ VERİYOR"

Öğretmenler Günü'nde çiçek siparişi veren müşteri profilinin son yıllarda değiştiğine dikkat çeken Çetin, öğrencilerin bireysel siparişleri yerine velilerin ortaklaşa aldığı hediyelerin ön plana çıktığını söyledi. Çetin, "Önceden öğrenciler bireysel olarak daha fazla sipariş veriyordu. Ancak son yıllarda sınıf velilerinin oluşturduğu gruplar ön plana çıkmaya başladı. Biz de bu gruplara hazırladığımız çiçeklerin görsellerini gönderiyoruz. Görseller incelenip beğenildikten sonra veliler ortak bir karara varıyor ve siparişlerini oluşturuyor. Süreç genellikle bu şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK BUKET VE ORKİDE TERCİH EDİLİYOR

Öğretmenler Günü için en fazla tercih edilen çiçek türlerine de değinen Çetin, "En çok çiçek buketleri tercih ediliyor. Bunun yanında orkide ve çiçek aranjmanlarına da oldukça yoğun ilgi gösteriliyor. Özellikle son zamanlarda öğretmenlerimizin kıymetini çok daha iyi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öğretmenlerimiz çocuklarımızı yalnızca bilgiyle donatmıyor. Onlara sevgi, emek, hoşgörü ve hayatları boyunca taşıyacakları çok önemli değerler kazandırıyorlar. Öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varlar, hayatımızdan hiç eksik olmasınlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır