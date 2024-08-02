Gram altın rekora koşuyor! Yatırımcılar gözlerini ayıramıyor! Bugün açıklanacak

Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle ve ABD'de faiz indirimini güçlendiren ekonomik verilerin etkisiyle rekor seviyeleri görüyor.

Ons altın, güne yüzde 0,77 yükselişle 2.465 dolar civarında başlarken, gram ve çeyrek altın fiyatları ise, ons altının performansına paralel işlem görüyor. Gram altın, 2.630 TL’yi görürken, çeyrek altın ise 4.275 TL rekor seviyeye ulaştı.

ENFLASYON ENDİŞELERİ YERİNİ RESESYON KORKUSUNA BIRAKTI

ABD'den dün gelen verilere göre, imalat faaliyetlerinin Temmuz ayında beklenenden daha fazla daraldığını ve istihdamın 2020'den beri en yüksek seviyelere ulaştığı görüldü.

İşsizlik başvuruları 249 binle bir yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Son verilerin ardından enflasyon endişeleri yerini resesyon korkusuna bırakırken, güvenli liman varlıklara olan talep artıyor.

YATIRIMCILAR TARIM DIŞI İSTİHDAM RAKAMLARINA ODAKLANDI

Yatırımcılar, bugün açıklanacak olan ABD'nin tarım dışı istihdam rakamlarına odaklandı. Analistler, tarım dışı istihdamın Temmuz ayında 175 bin kişi arttığı beklentisinin ifade ederek, verinin açıklanmasının piyasalardaki dalgalanmayı artıracağını beklediklerini öngörüyor.

ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM YATIRIMLARI ETKİLİYOR

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikastle öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon artarken, İran'ın İsrail'e nasıl bir yanıt vereceği bekleniyor. Diğer yandan Hizbullah, İsrail'in kuzeyine füze saldırısı düzenlemesiyle, ülkenin kuzeyinde "Demir Kubbe" savunma sisteminin devreye girdiği bildirildi. Saldırıyı Hizbullah üstlenmişti.

Yaşanan bu gelişmeleri Ortadoğu’daki gerilimi tırmandırırken, ekonomi de yatırımcılar güvenli limanlara sığınıyor.