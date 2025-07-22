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Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

22 Temmuz 2025 sabahına 4 bin 410 liradan başlayan gram altın, güncel olarak 4 bin 452 TL'yi bularak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

22 Temmuz 2025 sabahına 4 bin 410 liradan başlayan gram altın artmaya devam ediyor. Gram altın güncel olarak 4 bin 452 TL'yi bularak tüm zamanların rekorunu kırdı.

ALTIN ONS FİYATI 3 BİN 426,2 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 426,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 milyon 405 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.3073, satışta 40.4689 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.2826, satışta 40.4440 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 146,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 azalışla 67,7 dolardan işlem görüyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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