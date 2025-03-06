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Gram altında 4000 TL tahmini için yeni açıklama! 'Daha erken görebiliriz'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
06.03.2025 08:42
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Altın rekor üstüne rekor kırarken yükseliş yönüne geçti. Bu durum altın yatırımcılarının kafasında çeşitli soru işaretleri yaratırken altının bundan sonraki seyri merak ediliyor. Altın almak isteyenler için bir alım fırsatı doğup doğmayacağı da araştırılırken uzman isimden altınla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, gram altında bir süredir konuşulan 4000 TL tahmininde değişim oldu mu? İşte altın piyasasında son durum...

Gram altında 4000 TL tahmini için yeni açıklama! 'Daha erken görebiliriz'

Gram altın ne kadar olacak? Bundan sonra altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Yıla hızlı bir yükselişle başlayan altında düşüşler göze çarparken altının bundan sonraki seyri merak edilmeye başlandı. Peki, gram altında 4000 TL tahmini değişti mi? Altın, yatırımcısına alım fırsatı sunuyor mu? İşte uzman isimden altın tahmini ve altın yorumu...

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"BİR TUR DAHA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

A Haber yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta ekonomik veri açısından oldukça yoğun bir hafta. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi var, yine Cuma günü işsizlik verisi var Amerika'da, Trump'ın vergi yükümlülükleri ile alakalı açıklamaları gelmeye devam ediyor, yine ek gümrük vergileri ile alakalı piyasalarda bir gergin bekleyiş var. Hem veri açısından yoğun hem de açıklamalar açısından yoğun bir hafta bu hafta. Tekrar bu vergi açıklamalarından dolayı ons altın tarafında tekrar 2900 dolar seviyesinin üzerine yükselişler gördük. Geçen hafta çok ciddi bir düşüş vardı, 2835 dolar seviyesine kadar gerilemişti, ons altın tarafında 100 dolarlık bir düşüş görmüştük. Gram altında geçen hafta 195 liralık bir düşüş görmüştük, şu anda 3472 lira fiziki altın Kapalı Çarşı piyasasında. Ancak bir tur daha düşüş bekliyoruz hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında.

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"NİSAN AYI İTİBARIYLA TEKRAR ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ YÖNLÜ BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

Önümüzdeki haftalarda veya bu hafta cuma günü Amerika'daki açıklanacak verilerden sonra tablo biraz daha netleşecek. Ama şu anda vergi tehditlerinin gerginliği var piyasalarda. Tekrar yükselen bir trend var ama teknik olarak tekrar mesela ons altın tarafında 2800 dolar seviyesinin altına sarkmaları kenarda beklemeye devam ediyoruz. Ve geçen hafta gram altın yatırımcısı yüzde 50 alım yapmıştı, diğer yüzde 50'sini yine acele etmemesi gerekiyor ve önümüzdeki haftalarda o ons altın tarafındaki düşüşle birlikte gram altın tarafındaki yatırımcılar da yeni bir fırsat bulacak. Elinde altın bulunduran yatırımcısına diyoruz ki eğer nakde ihtiyacınız yoksa, ev almayacaksanız, araba almayacaksanız beklemeye devam edin. Nisan ayı itibarıyla tekrar altın fiyatlarında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor.

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"MART AYINDA DİNLENİYORUZ"

Mart ayında dinleniyoruz, biraz daha düşüş var. O düşüşler ve dinlenmeler bittikten sonra yine yaz aylarında özellikle Temmuz ayında 3700 - 3800 lira, yılın ikinci yarısında 4000 - 4500 lira seviyesiyle
alakalı öngörümüz, beklentimiz yine devam ediyor. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler yine altın fiyatlarının 2025 yılında değer artacağını bize gösteriyor"

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"MART AYINDA HEM DÜŞEN HEM DİNLENEN BİR TREND GÖRECEĞİZ"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNN Türk yayınında yaptığı değerlendirmesinde ise şu şekilde konuştu:

"Kısa vadede bu dalgalanmalar devam edecek ama veri akışından dolayı yoğun bir haftadayız bu hafta. Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik rakamları açıklanacak. Bu da altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye neden olacak. Ama kısa vadeli düşüş beklentimiz yine devam ediyor. 2800 dolar seviyesinin altında sarkması lazım teknik olarak ons altının. Geçen hafta 2835 dolar seviyesine kadar geriledi. Tekrar vergi açıklamalarıyla, vergi tehditleriyle veya Trump'ın vergileri tekrar artırması ile birlikte piyasalarda yeniden bir kaygı oluştu. İşte Amerika'ya karşı misilleme haberleri geldi Avrupa'dan ve diğer ülkelerden. Böyle bir gerginlik oluştu, tekrar altın fiyatları hem tepki alımıyla hem bu vergi açıklamalarıyla
yükseldi. Ama bu yükselişlerin kısa vadede kalıcı olmasını beklemiyoruz. Mart ayında hem düşen hem dinlenen bir trend göreceğiz altın fiyatlarında. Çünkü yılbaşından bugüne kadar çok yükseldi yani ons altın tarafında yüzde 12, gram altın tarafında işte yüzde 16 civarında bir değer artışı görmüştük. Bu çok ciddi yükselişlerdi kısa vadede. Şimdi dinlenme zamanı, kar satışı, o yüzden kısa vadede bu kar satışlarının devam etme olasılığı güçlü.

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"YAZIN DÜĞÜN YAPACAKLARIN HAZIRLIĞINI ŞİMDİDEN YAPMASI GEREKİYOR"

Geçen haftaya göre biraz toparlandı ama yine de şimdi Ramazan ayı olduğundan dolayı, düğün sezonu olmadığından dolayı stabil ama biz de diyoruz ki işte bu altın fiyatlarının düşüş seyrinde veya bu dinlenme sürecinde yazın düğün için hazırlık yapmak gerekiyor, çeyrek altınları, gram altınları almak gerekiyor. İşte yazın düğün yapacaklar hazırlığını şimdiden yapması gerekiyor. Çünkü yaz aylarında mesela Temmuz aylarında yine gram altın tarafında 3800 lira beklentimiz var. Özellikle yılın ikinci yarısında da gram altında 4000 ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz. Eğer düğün yapacaklar varsa hazırlığını Mart ayında bence yavaş yavaş yapmalı. Altın borcu olanlar da özellikle bu Mart ayındaki düşüşleri fırsata çevirmeli. Çünkü biz nisan ayı itibarıyla tekrar yükselişler bekliyoruz.

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ALTIN ALIM FIRSATI SUNACAK MI?

Geçen hafta o alım fırsatlarının yüzde 50 fırsatını verdi. Mesela ons altın tarafında 100 dolar, gram altın tarafında 195 lira ciddi bir düşüş oldu geçen hafta. Ama tekrar toparlandı. O yüzde 50'lik bir alımdı. Şimdi ikinci tur düşüşü tekrar bekliyoruz, bu sefer daha derin bir düşüş olabilir. İki sebep var; birincisi Amerika'daki veriler, ikincisi de Rusya Ukrayna'daki gerilimin azalması ve bir ateşkes anlaşmasının
olması. Bu iki sebep kısa vadede biraz daha düşüşleri destekleyebilir. Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman tabii ki ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler artmaya devam ettiği için maalesef altın fiyatlarını artıran nedenler daha fazla olmaya devam ettiği için yükseliş beklentimiz de devam ediyor. O yükseliş beklentilerinin sadece bir tanesi Rusya Ukrayna gerilimi ve o bir tanesi azaldığı zaman diğerleri durmuş olacak. Onların da ortadan kalkması lazım ki kalıcı düşüşlerden bahsedelim. Ama bugünkü ekonomik koşullarda geleceğe dair belirsizlikler öngörüler azalıyor. Amerika'daki özellikle borç krizi ile alakalı ciddi endişeler var. Amerikan borsalarında bu hafta sert düşüşler gördük. Bunlar kaygı piyasalarda.

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Zaten altın fiyatlarını şu dengeliyor, belirliyor; yatırımcılar... Kaygı ve panik olan yatırımcılar alım yapıyor, fiyatlar yükseliyor, bu dengeden dolayı fiyatlar belirlendiği için şu anda dünyadaki bütün yatırımcılar geleceğe dair endişeli olduğu için altın fiyatları yükseliyor.

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ALTININ YIL SONU İÇİN 4000 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKMA BEKLENTİSİNDE VADE ÖNE Mİ ÇEKİLMİŞ OLDU?

Yılın ikinci yarısıyla alakalı böyle bir beklentimiz var ama yılın ilk çeyreğinde gram altın tarafında 500, ons altın tarafında 350 dolarlık yükseliş kimse beklemiyordu. Çok hızlı yükseldi ve dolayısıyla da belki tekrar 3000 dolar seviyesinin üzerinde veya gram altında 4000 lira seviyesinin üzerine daha erken bir zamanda görebiliriz"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.421,98
3.422,34
% 0.01
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Ons Altın / TL
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106.491,77
% 0.04
09:22
Ons Altın / USD
2.921,61
2.922,18
% -0.01
09:22
Çeyrek Altın
5.475,17
5.595,53
% 0.01
09:07
Yarım Altın
10.915,93
11.190,87
% 0.01
09:07
Ziynet Altın
21.900,67
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% 0.01
09:07
Cumhuriyet Altını
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