Kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen Hususi Damgalı Pasaport yurt dışına vizesiz seyahat imkanı tanıyor.

15 YIL KIDEMİ BULUNAN ECZACILARA YEŞİL PASAPORT

Meclis’e sunulan kanun teklifiyle bir meslek grubunun daha bu haktan yararlanması öngörüldü. Teklifle Türk Eczacılar Birliği’ne (TEB) bağlı odalara kayıtlı olan ve en az 15 yıl kıdemi bulunan eczacılara yeşil pasaport hakkı tanınması amaçlandı.

Teklifin gerekçesinde, eczacıların yeşil pasaport kapsamına alınarak yurt dışındaki mesleki eğitim ve bilimsel etkinliklere daha kolay katılmalarının hedeflendiği belirtildi.

Düzenlemenin yasalaşması halinde eczacıların yeşil pasaport alabilmesi için TEB'e bağlı odalara kayıtlı olmaları ve en az 15 yıllık kıdem şartını karşılamaları gerekecek. Ayırca teklifte 15 yıllık kıdemin yanı sıra 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı da yer alıyor.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifi Komisyon'a sevk edildi.