Gram altında '4500 TL ve üzeri' için 'Daha hızlı görebiliriz' yorumu! ABD'li dev bankadan yeni altın tahmini 'Yeni rekor' deyip tarih verdi

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Gram altın 4500 TL'yi geçecek mi? Elinde altın olan da altın almayı düşünen de bu soruların yanıtını arıyor. Uzmanlardan da altınla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geliyor. Son olarak ABD'li dev banka Citi Bank'tan yeni bir altın tahmini geldi. Banka altın fiyatlarının 3 ay içerisinde 3500 zirvelerinin yeniden geçilmesini bekliyor. Uzman isim ise, hem dev bankanın tahminini değerlendirdi hem de altınla ilgili beklentilerini açıkladı. İşte detaylar...

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 4 bin 190 lira seviyesinde bulunuyordu. Son olarak saat 12.58 civarında gram altın 4170 TL seviyesinde seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı da sabah saatlerinde önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybederek 3 bin 340 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Son olarak ons altın saat 13.14 civarında 3332 dolar seviyesinde seyrediyor.

CNN Türk yayınında konuşan Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altınla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu haftaya düşüşle başladı. Geçtiğimiz haftaya tam tersi yükselişle başlamıştı. Haftalık konuşuyoruz artık. O uzun süren 10 haftalık yükseliş serisinin sonrasında bir düşen bir çıkan altın görüyoruz. Ama tabii zirveler olan o 3.500 dolarlardan da çok fazla ayrılamıyor. Düştüğü zaman da yeniden hızlı toparlamaların olduğunu görüyoruz. Bu haftanın özetine baktığımızda geçtiğimiz hafta Amerika'nın notunu Moody's düşürmüştü biliyorsunuz. Bir yandan da Çin cephesinde 90 günlük o erteleme süreci altını bir miktar yükseltmişti. Ve tabii haftanın sonuna doğru Avrupa'ya yüzde 50 vergi uygulayacağını açıkladı Trump. Bu böyle olunca altında yükselişlerin hızlı olduğunu gördük ve zirveye yaklaşmıştı. Bugün geldiğimiz noktada hafta sonu yüzde 50'lik o Avrupa'ya uygulanacak olan vergi ertelendi. Bu haftanın aslında özetine baktığımızda ve bundan sonra geri kalanına baktığımızda muhtemelen düşüşler devam edebilir. Ticaret savaşlarının etkilerini, tarife savaşlarının etkilerini biraz daha az hissediyoruz.

Bu haftanın gündeminde bugün Amerika kapalı ama çarşamba günü FOMS toplantı tutanaklarını takip edeceğiz. Burada toplantı tutanaklarına ne zaman faiz indirimi gelecek? Bu önemli olmuş olacak. Bir de Amerika'nın büyüme rakamları gelecek ki geçtiğimiz çeyrekte daralma görmüştük Amerika'da. Bu daralma devam edecek mi? Yani ticaret savaşlarının artık ekonomiye olan yansımalarını takip ediyoruz.

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Artık son zamanlarda yatırım bankaları da bugün Citi Bank açıkladı. 3500 zirvelerinin 3 ay içerisinde yeniden geçilmesini bekliyor. Şimdi ticaret savaşları yeni bir dönem açtı dünyada ekonomik anlamda. Nereye evrilebilecek? Hangi riskleri getirecek bize bunu tahmin edemiyoruz. İşte tahmin edemediğimiz noktada altın bir yatırım aracı olarak hep kenarda durmaya devam edecek muhtemelen. O yüzden yeni rekorların gelmesi bekleniyor. Evet, kısa vadeli düşüşler gelebilir. Hatta geçtiğimiz haftalarda da 3200 doların altını test etmişti altın ama altında kapanış yapamamıştı. Özellikle yatırımcıların takip edeceği seviye yakından ons altında 3.200 dolar seviyesi. Eğer 3200'ün altında kapanışlar olursa satışlar derinleşebilir. Burada dikkatli olmakta fayda var.

CİTİ BANK'IN TAHMİNİNİ DEĞERLENDİRDİ

Altın aslında bu son haftalardaki düşüşünde o 90 günlük Çin'le Amerika arasındaki bir dinlenme süreci vardı ya, o dinlenme süreciyle aslında düşmüştü. Artık o 3 ay sonra sonlanıyor. Belki Citi Bank'ın tahmini de buna dayanıyor olabilir. Ticaret ve tarife savaşlarında tahmin edilemeyen bir sürecin içerisindeyiz. Bunlar muhtemelen ve tabii ki jeopolitik riskler, bir türlü Rusya Ukrayna sürecinde de pozitif bir süreç göremedik.

Altına fiyatlara geri döndüğümüzde 3.200 dolar seviyesini yakından takip edeceğiz ama orta ve uzun vadede zaten 4000 - 4500 dolar beklentimiz devam ediyor.

Gram altın cephesine baktığımızda yakın vadede 4000 TL'nin altını görmüştük. Serbest piyasada 4000 civarındaydı. Ons altında eğer 3200'ün altında kapanışlar göremezsek gram altın ons altına göre daha pozitif tarafta. Yani daha hızlı bir şekilde 4500 ve üzerindeki fiyatları görebiliriz. Gram altın yatırımcısı globaldeki satışlardan etkileniyor ama iç piyasada da bir noktada talep devam ediyor.

ALTINDA YENİ REKOR GELİR Mİ?

Yeni rekor gelir. Yılın sonuna doğru ya da önümüzdeki yılda 2026'da da altını muhtemelen daha fazla konuşacağız. Muhtemelen 3.200 doların, hep teknik bakıyoruz, 3.200 doların altında kapanış görmediğimiz sürece altında yeni rekorlar görebiliriz.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Düşüşlerde taleplerin geldiğini görüyoruz. Hem kapalı çarşıda hem de dünya piyasasında görüyoruz. Hem yatırım borsaları noktasında da altına olan talep her geçen gün artıyor. Dolardan çıkışın ve altına girişin olduğunu görüyoruz dünyada. Bu alışkanlık ya da bu hareket devam edebilir bir süre daha. Yani insanlar riskli varlıklardan çıkarak daha güvenli varlıklara yatırım yapıyorlar. Tabii ki bir enstrümanın çok fazla dillenmiş olması onun yükseleceği ya da düşeceği anlamına gelmez. Biraz da riski de arttırıyor.

Şu an altındaki işlem hacmi S&P'yi geçecek neredeyse ikinci sırada. Bu biraz riskli. O yüzden kısa vadeli baktığımızda satış baskısı söz konusu olabilir ve bunlar alım olarak değerlendirilebilir ya da alım fırsatı yaratabilir. Ama orta uzun vadede bu volatilite değil de daha çok gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Trump dünyanın başında olduğu sürece ve açıklamalar yaptığı sürece muhtemelen altın pozitif fiyatlanmaya devam edecek.

SEBEP SADECE TRUMP MI?

Tabii ki Amerika'nın ciddi mali borcunun olması. Neredeyse 34 trilyon dolarlık bir miktardan bahsediyoruz.

Bunun kapanamayacağı beklentisi aslında insanların dolardan çıkmasını ve dolar varlıklarından çıkmasını sağlıyor. Bu da tabii gelişmekte olan ülkeleri pozitif etkileyecektir önümüzdeki süreçte. Ama kısa vadeli baktığımızda dolardan çıkış altına yarıyor ama bu tekrar dolara girmeyecek anlamına gelmiyor. Dünyadaki üretim hacminin azalması risk iştahının artmasını sağlayacak. Yani bu hisse senetlerinin değer kazanması anlamına gelebilir. Hisse senetlerinin değer kazanması için de ve kriptoların değer kazanması için de altından çıkışlar olabilir. O yüzden altın düşebilir diyoruz kısa vadeli ama orta uzun vadede risklerin çözülmesi biraz zor gibi görünüyor.

BAYRAM ÖNCESİ YATIRIMCILAR NELER BEKLİYOR?

Bizim iç dinamiklerimize baktığımızda dolar tarafı biraz daha stabil. Eğer altın tarafını değerlendiriyorsak globaldeki fiyatlamalar ve gelen veriler bir miktar daha önemli olmuş olacak. Altın tabii ki düğün sezonu da başladı bu arada sadece bayram değil. Düğün sezonu dolayısıyla o talebin olduğunu görüyoruz ama fiyatların stabil kalması yatırımcının tercih edeceği bir durumdur. Hızlı yükselişler, hızlı talepleri de getirebiliyor Türk insanının yatırım alışkanlıklarına baktığımızda. Yine de altın altındır diyoruz. Düşüşler alım fırsatı olarak şu an tüm dünyada sadece Türkiye'de değil değerlendiriliyor. 3.200 doların altında da yatırımcının temkinli olmasında fayda var. Çünkü satışlar orada derinleşebilir. O noktada da elinde altın bulunduranlar için panik yapmamaları gereken bir süreç. Ama altın almak isteyenler için de bir fırsat doğabilir.

ALTIN BOZDURANLAR İÇİN KONUŞTU

Biliyorsunuz İstanbul'daki deprem sonrasında kentsel dönüşüme giren evlerin farklarını yatırabilmek açısından elinde altın olan bozdurdu. Altın böyle bir satış sürecine girdi ülkemizde. Bir yandan da baktığımızda son 10 yılda neredeyse 10 kat değer kazanmış bir enstrümandan bahsediyoruz. Fiyatlar 4.500 TL'lere kadar yaklaştı. 4.400 TL'yi gördük. Bundan sonraki süreçte onstaki yüzde 100'lük ya da dolardaki değer kazanımı gram altını desteklemesi lazım. Yani biz ne bekliyoruz? 4.000 TL'nin yüzde 100 değer kazanabilmesi için 8.000 TL olması gerekiyor. 8.000 TL olabilmesi için gram altının ons altının 6.200 dolar olması gerekiyor. Yani artık altının payı gittikçe azalıyor. Bu seviyelerden altın almak da biraz cesaret istiyor açıkçası. Evet, paramızın değerini korumak için enflasyon karşısında bu zamana kadar altın işe yaradı ama bir noktada o soru işaretini de unutmamak gerekiyor.

Altın zaten çok hızlı bir şekilde değer kazandı ve TL karşısında da çok hızlı bir şekilde değer kazandı. O yüzden bundan sonra nasıl bir hedefi var yatırımcının? 4000 TL'den aldığında kaça kadar çıkmasını bekliyor? 5.000 TL'ye gittiğinde yüzde 20'lik değer kazanması anlamına geliyor. Yani artık o eskisi gibi yüzde 100'lük, yüzde 200'lük, yüzde 300'lük altında değer kazanımları görmemiz biraz zor gibi gelecekte"