Gram altında 6 bin TL için tarih verdi! Dev bankanın altın tahminine 'rüzgar tersine dönünce...' yorumu

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yükselecek mi düşecek mi? Güncel altın fiyatları ne kadar? Altın yatırımcısı, altında yaşanan her hareketlilikle beraber bu soruların yanıtını araştırıyor. Altın, yıla hızla başlamasının ardından dalgalı bir seyir izlemiş, sonra dönemde ise peş peşe rekorlar görmüştü. Peki, bundan sonra seyri ne olacak? Uzmanların altın tahminleri neler? Son olarak ABD'li banka Citi, önümüzdeki üç aylık dönem için altın fiyat tahmininde yukarı yönlü bir revizyona gitmişti. Kurum, 3 aylık altın fiyat beklentisini önceki 3 bin 300 dolardan 3 bin 500 dolara yükseltirken, beklenen fiyat aralığını da 3 bin 100-3 bin 500 dolardan 3 bin 300-3 bin 600 dolara çıkarmıştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten de kritik altın yorumu geldi. İşte canlı altın fiyatları ve güncel altın fiyatları ile ilgili değerlendirmeler...

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın sabah saat 07.56 itibarıyla 4410 TL civarında seyrediyor.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın sabah saat 08.13 itibarıyla 3369 dolar civarında seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın fiyatı ise sabah saat 07.59 itibarıyla 7209 TL seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

TV100 yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar yükseliş trendi devam ediyor altın fiyatlarında. Geçen hafta perşembe gününe kadar düşüşler vardı. Dolar uluslararası piyasalarda değer kazanınca dolar karşısındaki bütün değerli metaller de düşüş trendindeydi. Ancak cuma günü öğleden sonra Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisinden sonra altın fiyatları 4.328 lira seviyesinden 4415 lira seviyesine kadar yükseldi ve ons altın da ciddi bir anlamda yükseldi. Şu anda kritik direnç seviyesi olarak ons altın tarafında 3.385 dolar, gram altında 4.450 lira seviyesini takip ediyoruz ve destek seviyesi olarak da ons altın seviyesinde 3305 dolar seviyesi gram altın tarafına 4.350 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz.

Yine jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, yine küresel piyasalarda açıklanan önemli ekonomik veriler altın fiyatlarında sert dalgalanmaya neden oluyor. Ancak altın yatırımcısı ve vatandaşlarımız ana trende odaklanmalı. Yani uzun vadeli rakamlara odaklanmalı. Bu yılla alakalı beklentimiz yine 4.500 lira gram altın tarafında, 3.500 dolar seviyesi de ons altın tarafında. Bu seviyeler korundukça yine yukarı yönlü hareketleri daha sonra tekrar yorumlamak lazım. Ama şu anda ana trend yükseliş yönlü olduğunu söyleyebilirim.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTINI NASIL ETKİLER?

Amerika Merkez Bankası Fed Eylül ayında muhtemelen 25 baz puanlık faiz indirimi yapar ve yıl sonuna kadar da bir kez daha faiz indirimi bekleniyor. Ancak 2026 yılına baktığımız zaman da Fed tarafından en az 5 kez faiz indirimi görebiliriz diye tahmin ediyorum. O yüzden Fed'in faiz indirimleri altını doğal olarak destekler. Ancak şöyle bir tartışma da söz konusu; Powell istifa edecek mi?, Trump Powell'ı görevden alacak mı? Aslında Fed'in faiz kararından ziyade bu tartışmalar daha çok gündemde kalıyor. Bu tarafta böyle bir aksiyon olursa altın fiyatları daha hızlı bir yükseliş trendine girebilir. Ama bugünkü koşullara baktığımız zaman, bugünkü koşullar Fed'in yıl sonuna kadar iki kez, 2026 yılında en az 5 kez faiz indireceğini işaret ediyor. Bu da ons altının ve gram altının 2026 yılında yükselişlerini destekler. Yani gram altın tarafında hedef olarak 2026 yılında 6 bin lira seviyesi, ons altın tarafında 4250 dolar seviyesi olduğunu söyleyebiliriz.

30 Haziran tarihinde altın fiyatları dip seviyesini test etti. Yani gram altın tarafında 4.185 lira, ons altın tarafında 3.247 dolar seviyesi üçüncü dalış olarak tabir ettiğimiz bu seviye test edildi. Ve bir aylık sürece baktığımız zaman yine gram altın ve ons altında her gün yeni bir rekor denemesi gördük. Ancak yatırımcısı şuna odaklanması lazım; alınan emtia'ların, altınların uzun vadeli fiyatlarına odaklanması lazım. Uzun vadedeki fiyatlar yükseliş yönlü. O yüzden aylık bazdaki dalgalanmalar, haftalık bazdaki dalgalanmalar yatırımcıyı çok da ilgilendirmiyor. Eğer nakde ihtiyacı yoksa altın yatırımcısının satış için bence acele etmemesi lazım. Kasım ayına kadar yine riskler mevcut.

DEV BANKA ALTIN TAHMİNİNİ 3300 DOLARDAN 3500 DOLARA ÇIKARMIŞTI! İSLAM MEMİŞ'TEN YORUM

Uluslararası şirketlerin bu güncellemelerini çok muhatap almıyorum şahsen. Çünkü 1 Ocak tarihinde kamuoyunda açıkladığımız rakamlar neyse bugün o, hiçbir revize yapmadık. Yani ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesi ama Nisan ayında şöyle bir açıklama yapıyorlardı; altın fiyatlarında yüzde 20 düşüş olacak, 2.500 dolara gerileyecek diye açıklamalar yapıyorlardı, şimdi rüzgar tersine dönünce yukarı yönlü bir revize yapıyorlar. O yüzden bu tür raporlar yatırımcıyı çok ürkütmemeli, korkutmamalı ya da panik yaptırmamalı. Koşula göre rapor hazırlayabiliyorlar. Dediğim gibi ana trende odaklanmak lazım. Ana trend ons altında bu yıl kritik direnç seviyesi 3.500 dolar seviyesi, gram altın tarafında 4.500 lira seviyesi. İşte bu seviye yukarı yönlü kırılır mı sorusunu daha çok aramak lazım. Ve bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler yükselişlerin devamına bizi işaret ediyor. Çünkü dünya ve dünya ekonomisi iyi bir yere gitmiyor. Altın güvenli bir limandır. Altın alan yatırımcısı uzun vadede yine en çok kazanan bir yatırımcı. Altın biriktiremeyen, altına parası yetmeyen vatandaşlar da gümüş almalı. Gümüş yatırımını bence hızlandırmalı.

GRAM ALTIN YIL SONUNA KADAR 5000 TL'Yİ GÖRÜR MÜ?

Şu anda bu yukarı yönlü bir revize yapmadım ben kişisel olarak. 4.500 lira öngörüm halen devam ediyor ama 4.500 lira seviyesi görülünce o günkü ekonomik koşullara bakmak lazım. Yani 2024 yılında benim kişisel öngörüm 4.500 liraydı. Bu öngörümü ve tahminimi hala korumaya devam ediyorum. 5.000 lira seviyesinin görülmesi için de dünyada yine savaşların konuşulması lazım. Yine küresel ekonomiye dair birçok tantananın yaşanması lazım. Ama şu anda biraz daha beklemeyi tercih ediyor piyasalar. O kritik direnç seviyeleri test edilince yani 3.500 dolar ons, 4500 lira gram tarafında test edilince tekrar yoruma ihtiyaç var. Ama şu anda bugünkü ekonomik koşullarda 5.000 lira seviyesini ben telaffuz edemiyorum"