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'Mucize' diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü

Hakkari, Yüksekova'da öğretmen yeğeninin tavsiyesi üzerine 2 yıl önce esnaflığı bırakan Kerim Erişmiş, aldığı safran soğanı desteğiyle başladığı üreticilikte ekim alanını 200 metrekareden 2 dönüme çıkardı. "Bu işi yapmak isteyen kim varsa yardımcı olurum" diyen Erişmiş, "Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor, çiçeğinden, poleninden, safranından ve yumrusundan. O nedenle fiyatı çok yüksek. Türkiye'de kilogramı 900-950 bin liraya satılıyor" ifadelerini kullandı.

'Mucize' diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası 53 yaşındaki Erişmiş, yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle ilgili araştırma yapan öğretmen yeğeninin tavsiyesi üzerine 2 yıl önce market işletmeciliğini bırakarak tarımsal faaliyetlere yöneldi.

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Mucize diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü 1

"MUCİZE BİTKİ" DİYE ADLANDIRILIYOR

Gıda, kozmetik, boya ve ilaç gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" diye adlandırılan safranı yetiştirmeye karar veren Erişmiş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı 20 kilogram safran soğanı desteğiyle Yoncalık Mahallesi'nde 200 metrekare alanda üretime başladı.

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Mucize diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü 2

Ürünün yörenin iklim koşullarına uyum sağladığını gören ve ilk hasadında başarılı olan Erişmiş, bu yıl alanı genişleterek 2 dönüm araziye 120 kilogram safran soğanı ekti.

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Mucize diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü 3

Bir taraftan çiçek açanların hasadını yapan, bir taraftan da ekim işlemine devam eden Erişmiş, safran üretimini artırıp hem çiftçilere örnek olmayı hem de bölgenin üretim çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

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Mucize diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü 4

YEĞENİNİN TAVSİYESİYLE BAŞLADI

Erişmiş, AA muhabirine, meyve ağaçları dikmek için tarla satın aldığını fakat öğretmen olan yeğeninin tavsiyesi üzerine safran üretimine başladığını söyledi.

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Mucize diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü 5

İlk yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı soğanlarla deneme amaçlı üretime başladığını belirten Erişmiş, "Aldığımız soğanları geçen sene ektik. Hasat yaptık. Çocuklarımın desteğiyle bu sene de 100 kilogram safran soğanı aldım. Elimde kalanlarla birlikte 120 kilo soğanı iki dönüm araziye ektim. Ekimimiz devam ediyor. Bu sene belki fazla çiçek vermez çünkü soğanlar çoğalıyor. Bu şekilde hem soğanlar artacak hem de ürün alacağız. Ekim ile hasat arasında 15 gün fark var." diye konuştu.

Mucize diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü 6

"BU BİTKİNİN HER ŞEYİNDEN YARARLANILIYOR"

Erişmiş, şunları kaydetti:

"Geçen sene 200 metrekarede ekim yaptım. Bu sene 2 dönüme çıkardım. Hassas bir bitki. Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor, çiçeğinden, poleninden, safranından ve yumrusundan. O nedenle fiyatı çok yüksek. Bu işin hiçbir makinesi yok. Tüm aşamaları elle yapılıyor. Sadece ekimden önce traktörle tarla sürülüyor. Çapayla toprağı yumuşatıyoruz. Sonra oluklar oluşturup safran soğanlarını yerleştiriyoruz. Türkiye'de kilogramı 900-950 bin liraya satılıyor."

Mucize diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü 7

Bir dönümde 200-300 gram safran aldıklarını dile getiren Erişmiş, "Bu işi yapmak isteyen kim varsa yardımcı olurum. Güzel bir iş. Daha önce ilçe merkezinde esnaftım. Bıraktıktan sonra bu işe girdim. Çok zevkli bir iş. Bir çiçeği gördüğünde, kokusunu aldığında her şeyi unutuyorsun." ifadelerini kullandı.

Mucize diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü 8

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari safran
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