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'Gram altında bu hızla yükselişler devam ederse...' O rakamı işaret etti 'Sürpriz değil' 4000 TL'ye dikkat çekti

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın tahminine göre yıl sonu ve 2026 için beklentiler neler? Nisan ayın enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler yeniden altına çevrildi. Peki, enflasyon verileri sonrası piyasalarda son durum ne? Finans analisti İslam Memiş, piyasalara dair değerlendirmelerini aktarırken altına ilişkin tahminlerini de belirtti.

'Gram altında bu hızla yükselişler devam ederse...' O rakamı işaret etti 'Sürpriz değil' 4000 TL'ye dikkat çekti
Hande Dağ

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? TÜİK tarafından nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre; nisan ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37,86 oldu. Peki, enflasyon verisi piyasalara nasıl yansıdı? Enflasyon rakamları sonrası piyasalarda son durumu finans analisti İslam Memiş değerlendirdi. İşte altın piyasasında son durum...

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Cuma günü, değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 20 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 13.00 civarı 4110 TL civarında seyrediyor.

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Ons altın ise saat 13.17 civarı 3311 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.112,69
4.113,12
% 2.35
13:45
Ons Altın / TL
127.854,84
127.882,81
% 2.32
14:00
Ons Altın / USD
3.313,68
3.314,07
% 2.27
14:00
Çeyrek Altın
6.580,31
6.724,94
% 2.35
13:45
Yarım Altın
13.117,95
13.448,51
% 2.34
13:45
Ziynet Altın
26.321,24
26.817,51
% 2.35
13:45
Cumhuriyet Altını
27.649,00
28.067,00
% 2.11
13:12

ENFLASYON RAKAMLARI PİYASAYA NASIL YANSIDI?

Ekol TV yayınında konuşan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Borsaya olumsuz yansıdı. Borsa İstanbul 100 endeksi satıcılı haftaya başladı. 9.150 puan seviyesi direnci vardı. Şu anda 90.094 puan seviyesinde. O kısa vadeli satıştan sonra tekrar toparlanma bekliyoruz ama ilk etapta satışla karşımıza çıkan bir endeks var karşımızda.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
288
2.600.339.218,50
% -1.62
13:37
ASELS
129.4
1.984.939.584,50
% -0.31
13:37
YKBNK
22.8
1.770.595.383,14
% -1.21
13:37
AKBNK
48.84
1.748.621.928,85
% -1.33
13:37
BIMAS
474.75
1.693.065.481,00
% 1.01
13:37

Dolar daha stabil. Dolar tarafında yukarı yönlü bir atak görmedik ama olumsuzluğu borsada gördük.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,59
38,59
% 0.06
14:00
Euro
43,82
43,83
% 0.43
14:00
İngiliz Sterlini
51,40
51,42
% 0.19
14:00
Avustralya Doları
25,01
25,02
% 0.64
14:00
İsviçre Frangı
46,86
46,88
% 0.47
14:00
Rus Rublesi
0,47
0,48
% 1.59
14:00
Çin Yuanı
5,30
5,31
% 0.26
21:16
İsveç Kronu
4,01
4,01
% 0.43
14:00

ALTINDA SON DURUM

Yüzde 1,5 şu anda yükselişle haftaya başladı. 4160 lira şu an itibarıyla fizik altın Kapalı Çarşı'da. 60 liralık bir değer artışı olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ons altındaki yükseliş burada önemli bir etkiye neden oldu. 3300 dolar ons altın şu anda. 60 dolar civarında bir artış gördük ons altın tarafında ve gram altın ons altın haftaya yükselişle başladı.

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Bu hafta küresel piyasalar için oldukça önemli bir hafta. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Fed öncesi altın yükselişle haftaya başladı ama hızlı yükseldi. O direnç seviyelerini 3260 dolar vardı, 3280 vardı. Daha ilk günde çok hızlı bir şekilde kırdı. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama bu seviyelerden tekrar biraz daha beklemenin mantıklı karar olduğunu düşünüyoruz. O teknik olarak beklediğimiz düşüşler vardı ons altın tarafında. Geçen hafta 3.200 dolar seviyesine kadar geriledi. Tekrar 3150, 3090 hatta 3000 dolar seviyesinin altında yine kısa vadede bekleyişimiz devam ediyor. Kar satışları ile alakalı. Kısa vadede gram altın tarafında 4000 lira seviyesi artık güçlü bir destek seviyesi ama 4000 lira seviyesinin altına sarkma ihtimali de kuvvetli.

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Yine gözlerimiz Fed'de. Fed ne yapacak? Powell nasıl bir açıklama yapacak? Şu anda piyasaların yüzde 95'i Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini fiyatlıyor ve benim kişisel beklentim de bu yönde. Ancak yine Trump'ın söylemleri, baskısı devam ediyor Fed tarafında. Muhtemelen de yıl sonuna kadar Fed tarafından faiz indirimi yapma olasılığı kuvvetli.

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YIL SONU ALTIN TAHMİNLERİ

2024 yılının Kasım ayında son çeyreğinde 2025 yılına ilişkin 4500 lira gram altın tarafında, 3500 dolar ons altın tarafında öngörüm vardı. Bu öngörüm halen geçerli. 3500 dolar ons altını gördük cepte. Şimdi gram altın tarafında da 4350 lira seviyesini gördük. Oradan geriledi. Ama 4500 lira direnci yine karşımızda. Ama 12 aylık sürece baktığımız zaman 2026 yılının ilk çeyreğine baktığımız zaman gram altın tarafında bu hızla yükselişler devam ederse 6000 lira seviyesi, ons altın tarafında 4250 dolar seviyesi sürpriz değil ama dediğim gibi ilk önce o yıllık bazda beklediğimiz seviyeleri görmek gerekiyor. Çok hızlı yükseldi. Beklenenden önce bir getiri sağladı. Teknik olarak düzeltmeleri de yaptı ama yüzde 50'sini yaptı. Yüzde 50'si daha durmaya devam ediyor. O yüzden bir ay boyunca böyle bir hızlı gelgitler görebiliriz altın fiyatlarında.

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"FED TARAFINDAN FAİZ İNDİRME SİNYALİ GELİRSE ONS ALTIN KALDIĞI YERDEN YÜKSELİŞLERİNE DEVAM EDER"

Şu anda altın fiyatlarını en çok ticaret savaşlarındaki haber akışları, Rusya Ukrayna tarafındaki gerilimler, Fed'in faiz kararları gibi üç başlıkta aslında toplayabiliriz. İşte ticaret savaşlarına biraz yumuşama olursa veya Rusya Kafkaslardan barış haberi gelirse o yüzde 50 beklediğimiz kar satışları tekrar gerçekleşir. Ama bunun bir iki aylık maksimum süreçte gerçekleşmesi lazım. Ancak yine Fed tarafından bir faiz indirme sinyali gelirse bu sefer ons altın kaldığı yerden yükselişlerine devam eder ve 3500 dolar direnci, devamında 3750 dolar direnci karşımızda olabilir diye düşünüyorum"

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Hissenet
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