Bakan Uraloğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyetimizin kazanımlarını büyütüyor, milletimizin emeğiyle Türkiye’nin yarınlarına değer katıyoruz.
Cumhuriyetimizin köklü mirası, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize uzanan en güçlü ilham kaynağımız.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"
Cumhuriyetimizin kazanımlarını büyütüyor, milletimizin emeğiyle Türkiye’nin yarınlarına değer katıyoruz. 🇹🇷 Cumhuriyetimizin köklü mirası, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize uzanan en güçlü ilham kaynağımız. ✨ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! 💫 #29Ekim #TürkiyeHızlanıyor— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) October 29, 2026
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