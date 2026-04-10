FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Gram altında düşüş! Çeyrek altın fiyatı: 10 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 823 liradan işlem görüyor. İşte 10 Nisan Cuma 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 6 bin 827 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 823 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakika itibarıyla çeyrek altın 11 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 743 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 4 bin 751 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişeleri varlık fiyatlarının yön arayışına girmesine sebep oluyor. Orta Doğu'da ateşkese yönelik gelişmeler piyasaların ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi ve İran'ın ateşkes ihlal açıklamalarının ardından artan risk algısı yarın yapılacak ilk diplomatik temaslar öncesinde yerini uzlaşı iyimserliğine bıraktı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki enflasyon verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzin ve motorin cep yakıyor! Avrupa'da fiyatlar zirvedeBenzin ve motorin cep yakıyor! Avrupa'da fiyatlar zirvede
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdiMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.816,54
6.817,37
% -0.19
10:03
Ons Altın / TL
212.279,38
212.334,17
% -0.06
10:18
Ons Altın / USD
4.750,85
4.751,47
% -0.32
10:18
Çeyrek Altın
10.906,46
11.146,40
% -0.19
10:03
Yarım Altın
21.744,75
22.292,80
% -0.19
10:03
Ziynet Altın
43.625,83
44.449,25
% -0.19
10:03
Cumhuriyet Altını
45.299,00
45.984,00
% -0.79
17:07
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın son dakika canlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.