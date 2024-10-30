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Gram altında tarih verip '4 bin 500 TL' dedi 'Altın çağını yaşatacak' Önce ona dikkat çekti: Cesur olanlar kazandı, hatta zengin oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.10.2024 08:52
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Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların radarında. Bir süredir yükseliş hareketini sürdüren ve rekor üstüne rekor kıran gram altının bundan sonra yönünün ne olacağı merak edilirken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Gram altında yıl sonu 3000-3500 TL aralığını, 2025'te de 4500 TL'yi işaret eden Memiş, gümüş için de yorumlarda bulunup "Cesur olanlar kazandı, hatta zengin oldu" dedi. Peki, önümüzdeki dönemde altın ve gümüş beklentileri neler?

Gram altında tarih verip '4 bin 500 TL' dedi 'Altın çağını yaşatacak' Önce ona dikkat çekti: Cesur olanlar kazandı, hatta zengin oldu

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan hareketlilik son dönemde büyük oranda dikkat çekiyor. Altına yatırım yapanlar ve altına yatırım yapmayı düşünenler gözlerini fiyatlardaki değişimden alamazken altının bundan sonraki seyrinin ne olacağı da araştırılıyor. Altının bu yılki yükselişi dikkat çekerken uzmanlar altından önce gümüşteki yükselişe dikkat çekiyor. Peki, altın ve gümüşte son durum ne, bundan sonra ne olacak? İşte detaylar...

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A Haber canlı yayınında konuşan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar altın her ay bir rekor kırdı. Özellikle bu yıla baktığımız zaman, bu 10 aylık sürece baktığımız zaman tam 35 kez rekor denemesi yaptı ve bütün enstrümanları geride bıraktı tabii gümüşten sonra. Altın yüzde 52 civarında gram altının getirisi oldu bu 10 aylık süreç içerisinde. Yine yatırımcısını üzmedi. 2025 yılında aynı performansı göstermesini bekliyoruz. Tabii jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının faiz politikaları burada etkili oldu. Haftaya sakin biraz satıcılı başladı. Ons altında bir gerileme bekliyoruz, kar satışı bekliyoruz. Muhtemelen 2600 dolar seviyesine kadar bir gerileme yaşanırsa bizim için sürpriz olmayacaktır. Teknik olarak satışlara ihtiyaç var, çok hızlı yükseldi, kar satışları mutlaka olması lazım. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli. Ons altın nereye gram altın oraya. Burada bir geri çekilmenin yine kasım ayı içerisinde mümkün olacağını tahmin ediyorum.

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GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Yıl sonunda gram altın tarafındaki hedefimiz 3 bin - 3 bin 500 TL aralığı. Muhtemelen de 3 bin 350 - 3 bin 380 lira aralığında yılı tamamlayacağız gibi görünüyor. O yüzden düşüşleri altın yatırımcıları, almayı ihmal etmiş, düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bir alım fırsatı olarak değerlendirebilirler.

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GRAM ALTIN 2025'TE NE KADAR OLACAK?

Orta ve uzun vadeli yine beklentimiz yükseliş yönünde. 2025 yılındaki beklentim 4 bin 500 TL gram altın tarafında. Ons altın tarafında 3000 - 3500 dolar aralığında. Bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü gidişat altının 2025 yılında da altın çağını yaşatacağını bize işaret ediyor.

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ALTIN ALMALI MI?

Muhtemelen on altın nedenli bir geri çekilme olabilir, beklentimiz bu yönde. Orta ve uzun vadeli bir yatırımcı ise yani nakde ihtiyacı olmayacaksa bu önümüzdeki bir yıl boyunca alabilirler. Ancak biraz daha bekleyebilirlerse işte 3100 lira seviyesinin altında 3080 lira destek seviyesi var, buralar da makul fiyatlar. O yüzden kısa vadede ons altını takip etmekte fayda var, bir geri çekilme mutlaka olacaktır. Ancak benim fiyatla işim yok, miktarla işim var diyen yatırımcısı alabilir, yine hedefimiz 3 bin 380 lira yıl sonunda. Önümüzdeki yıl 4 bin 500 lira. Bu seviyeleri referans aldığımız zaman bugünlerin yine ucuz olduğunu görebiliriz.

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GRAM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI?

Şu anda çeyrek altın biraz daha makul. Çünkü çeyrek altın işçiliksiz olduğu için gram altın tarafında bu ithalat yasağından dolayı bir işçilik söz konusu. Bu işçilikler kalkmadan o paketli gramlar olsun, külçe altınlar olsun Türkiye'de biraz pahalı gidiyor. O yüzden Darphane genel müdürlüğünün basmış olduğu çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını gruplar biraz daha avantajlı konumda oluyor.

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GÜMÜŞTE SON DURUM NE? GÜMÜŞ ALMALI MI?

Cesur olanlar kazandı, hatta zengin oldu. Gram altının getirisi yüzde 52 ama gümüşün gram fiyatının getirisi yüzde 68. Gümüş altını tahtından etti ve 2024 yılının şampiyonu olarak da gümüşü ilan etmiştim mahcup olmadık çok şükür ve 2025 yılının yine şampiyonu gümüş olacak diye iddia ediyorum. Gümüşün ons fiyatı 33.59 dolar seviyesinde. Kısa vadede burada 31 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün olabilir. Gümüşün gram fiyatına baktığımız zaman 37 lira şu anda. Yıla 22.75 lira seviyesinden başlamıştı ve ezici bir artışla gümüşü ekarde etti şampiyon oldu. Yine kısa vadede 35 lira seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün. Gümüşün gram fiyatında 2025 yılındaki hedefim 50 lira. Gümüşün ons fiyatında 45 dolar. Tabii yukarı yönlü revizeler yapacağız ama ilk beklentimiz bu yönde, yine 2025 yılının şampiyonu gümüş olabilir. Özellikle altın gümüş rasyosundan kaynaklı.

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Bugüne kadar gümüş yatırımcısı olmamış, işte çok cesaret edemeyen yatırımcılara Gümüş farkındalığı için çok seslendik bugüne kadar, son 4,5 yıldır ve bugüne kadar Gümüş farkında olmayan Vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor... Bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı açabiliyorsunuz. Kapalı Çarşı piyasasından fiziki olarak altın alıyormuş gibi gümüşte alım satımı yapabiliyorsunuz veya rafineleriN platformları var, bu platformlar üzerinde yine Gümüş yatırımı yapabiliyorlar ve dilerlerse internetten sipariş vermek suretiyle kapılarına kadar gelebiliyor."

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.068,72
3.069,24
% 0.41
08:56
Ons Altın / TL
95.480,15
95.523,64
% 0.46
09:11
Ons Altın / USD
2.784,98
2.785,43
% 0.37
09:11
Çeyrek Altın
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5.018,20
% 0.41
08:56
Yarım Altın
9.789,21
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% 0.41
08:56
Ziynet Altın
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20.011,43
% 0.41
08:56
Cumhuriyet Altını
20.752,00
21.065,00
% -0.31
16:03
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