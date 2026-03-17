Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 17 Mart altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 125 liradan işlem görüyor. İşte 17 Mart Salı 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 108 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7 bin 125 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 251 liradan satılıyor. Altının onsu, yüzde 0,2 artışla 5 bin 15 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamayı sürdürüyor. Petrol fiyatlarının artmasından kaynaklı, küresel çapta enflasyonist baskıların güçleneceğine ilişkin endişeler, merkez bankalarına yönelik beklentilerin "şahin" hale gelmesine neden oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi piyasa beklentileri temkinli bir duruşa işaret ederken karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler ve bankanın projeksiyonları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın çarşamba günü politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken yılın ilk faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.124,03
7.124,93
% 0.22
10:04
Ons Altın / TL
221.480,48
221.522,15
% 0.19
10:19
Ons Altın / USD
5.010,90
5.011,53
% 0.11
10:19
Çeyrek Altın
11.398,45
11.649,26
% 0.22
10:04
Yarım Altın
22.726,62
23.299,36
% 0.22
10:04
Ziynet Altın
45.595,73
46.456,21
% 0.22
10:04
Cumhuriyet Altını
47.662,00
48.378,00
% -0.73
14:19
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

