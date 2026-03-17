Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 17 Mart altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 108 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7 bin 125 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 251 liradan satılıyor. Altının onsu, yüzde 0,2 artışla 5 bin 15 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamayı sürdürüyor. Petrol fiyatlarının artmasından kaynaklı, küresel çapta enflasyonist baskıların güçleneceğine ilişkin endişeler, merkez bankalarına yönelik beklentilerin "şahin" hale gelmesine neden oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi piyasa beklentileri temkinli bir duruşa işaret ederken karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler ve bankanın projeksiyonları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın çarşamba günü politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken yılın ilk faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır