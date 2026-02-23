FİNANS

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 23 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 271 liradan işlem görüyor. İşte 23 Şubat Pazartesi 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,1 üstünde 7 bin 184 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 7 bin 271 lira seviyesinde bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 408 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 222 liradan satılıyor.

ABD'deki Yüksek Mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından dolardaki zayıflamayla birlikte 5 bin 176,6 dolarla üç haftanın zirvesini gören altının onsu, cuma günkü kapanışın yüzde 1,2 üstünde 5 bin 160 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Öte yandan ABD ve İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun gündemin takip edileceğini ifade etti.
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.229,61
7.230,47
% 0.66
10:37
Ons Altın / TL
225.088,81
225.165,22
% 0.77
10:52
Ons Altın / USD
5.135,93
5.136,56
% 0.77
10:52
Çeyrek Altın
11.567,37
11.821,81
% 0.66
10:37
Yarım Altın
23.062,44
23.643,62
% 0.66
10:37
Ziynet Altın
46.269,47
47.142,63
% 0.66
10:37
Cumhuriyet Altını
49.232,00
49.976,00
% 1.21
12:59
Canlı Skor
