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Tabela yine değişecek: Motorine salı günü indirim geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Motorinde salı günü 4,88 TL'lik indirim bekleniyor. İşte pompaya yansıyacağı rakam...

Tabela yine değişecek: Motorine salı günü indirim geliyor
Cansu Çamcı

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında önemli bir indirim beklentisi oluştu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinde salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4,88 TL'lik indirim gündemde. Benzin fiyatlarında ise şimdilik değişiklik beklenmiyor.

Tabela yine değişecek: Motorine salı günü indirim geliyor 1

ABD-İran savaşının bir anlaşmayla sona ereceği beklentisi, Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatını düşürdü. Brent petrol 87 dolara kadar geriledi.

1.22 TL'Sİ POMPAYA YANSIYACAK

Bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinde salı günü 4,88 TL indirim beklendiği, eşel mobil sistemi gereği bunun 1,22 TL’sinin pompaya yansımasının öngörüldüğü belirtildi.

Tabela yine değişecek: Motorine salı günü indirim geliyor 2

Sektör uzmanları, olumlu seyrin devam etmesi halinde ilerleyen günlerde benzinde de indirim ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.37
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.91
Gazyağı
68.71
Anahtar Kelimeler:
benzin Akaryakıt mazot
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