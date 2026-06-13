Tabela yine değişecek: Motorine salı günü indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında önemli bir indirim beklentisi oluştu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinde salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4,88 TL'lik indirim gündemde. Benzin fiyatlarında ise şimdilik değişiklik beklenmiyor.

ABD-İran savaşının bir anlaşmayla sona ereceği beklentisi, Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatını düşürdü. Brent petrol 87 dolara kadar geriledi.

1.22 TL'Sİ POMPAYA YANSIYACAK

Bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinde salı günü 4,88 TL indirim beklendiği, eşel mobil sistemi gereği bunun 1,22 TL’sinin pompaya yansımasının öngörüldüğü belirtildi.

Sektör uzmanları, olumlu seyrin devam etmesi halinde ilerleyen günlerde benzinde de indirim ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade etti.