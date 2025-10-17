FİNANS

Gümüş rallisi durdurulamıyor: Tarihi zirve yeniden test ediliyor!

Gümüş fiyatları, Londra piyasasındaki likidite sıkışıklığı ve küresel belirsizliklerin etkisiyle tarihi zirvesini test ediyor. Ons başına 54 doları aşan fiyatlar, yatırımcıları heyecanlandırırken, piyasada volatilite de artıyor. Uzmanlar, gümüşün güvenli liman özelliğinin yanı sıra endüstriyel talebinin de fiyatları desteklediğini belirtiyor.

Gümüş rallisi durdurulamıyor: Tarihi zirve yeniden test ediliyor!
Ezgi Sivritepe

Gümüş piyasası, 2025 yılının son çeyreğinde görülmemiş bir ralliye tanık oluyor. Ons başına 54 doları aşan fiyatlarla tarihi zirvelerini tazeleyen gümüş, yatırımcıların radarında en çok takip edilen emtialardan biri haline geldi. Bu yükselişin arkasında yatan temel faktörler ise Londra piyasasındaki likidite krizi, güvenli liman varlıklara olan artan talep ve küresel ekonomik belirsizlikler olarak sıralanıyor.

Londra'daki spot piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı, dünya genelinde gümüş arayışını tetikledi. New York piyasalarına kıyasla Londra'daki fiyatların anormal derecede yüksek olması, bazı yatırımcıları arbitraj fırsatlarını değerlendirmeye yöneltti. Bu durum, arz-talep dengesizliklerini daha da artırarak fiyatların yükselmesine katkıda bulundu. Piyasada dolaşan söylentilere göre, büyük bir açığa satış pozisyonunun kapatılması gerektiği ve bu durumun da likidite krizini tetiklediği iddia ediliyor.

Öte yandan, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler de gümüşün güvenli liman özelliğini ön plana çıkarıyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri, ABD hükümetinin kapanma riski ve Federal Rezerv'in faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıları daha güvenli varlıklara yöneltiyor. Gümüş, altının ardından en çok tercih edilen güvenli limanlardan biri olarak bu durumdan olumlu etkileniyor. Ayrıca, bazı ABD bölgesel bankalarında yaşanan sorunlar da kredi piyasasında stres yaratmış ve yatırımcıları daha temkinli olmaya itmiştir.

Gümüşe olan talebi sadece güvenli liman özelliği değil, aynı zamanda endüstriyel kullanım alanları da destekliyor. Güneş panelleri, elektronik cihazlar ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok sektörde kullanılan gümüş, küresel ekonominin büyümesiyle birlikte artan bir talep görüyor. Bu durum, gümüşün uzun vadeli görünümünü olumlu yönde etkiliyor.

Gümüş piyasasında yaşanan bu olağanüstü hareketlilik, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Fiyatların tarihi zirvelere ulaşması, kısa vadeli kar realizasyonlarını tetikleyebilirken, uzun vadeli yatırımcılar için gümüşün potansiyeli hala cazip görünüyor. Ancak, piyasadaki volatilite göz önüne alındığında, yatırımcıların dikkatli ve bilinçli kararlar vermesi büyük önem taşıyor. Uzmanlar, gümüş yatırımcılarına portföylerini çeşitlendirmelerini ve risk toleranslarına uygun stratejiler geliştirmelerini tavsiye ediyor. Gelecek dönemde gümüş fiyatlarını etkileyecek faktörler arasında küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler, faiz oranları ve arz-talep dengesi yer alacak. Yatırımcıların bu faktörleri yakından takip etmesi ve piyasadaki gelişmelere göre pozisyonlarını ayarlaması gerekiyor.

