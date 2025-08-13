GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Gram altın ve çeyrek altın fiyatı son durum (13 Ağustos 2025 Çarşamba)

Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler ile birlikte değişmeye devam ediyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 4 bin 384 liradan tamamlamıştı. İşte canlı altın fiyatları ve güncel durum...

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatı saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 7 bin 362 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı 29 bin 696 liradan satılıyor.

ONS ALTIN

ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla beraber dün yüzde 1,6 kayıpla 3 bin 343 dolara gerileyen altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 3 bin 355 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

FED FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALLERİNİN GÜÇLENMESİYLE ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ

ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle dolara olan talep azalırken, altın fiyatlarında yükseliş eğilimi görüldü.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden çıkacak sonuçların altının ons fiyatının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, görüşmenin olumlu sonuçlanmaması durumunda altının ons fiyatında yukarı yönlü bir seyir görülebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut satışlarını, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır