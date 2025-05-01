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Güne düşüşle başladı! Gram altında son durum... İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 990 liradan işlem görüyor.

Güne düşüşle başladı! Gram altında son durum... İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 4 bin 70 liradan tamamladı.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 2 azalışla 3 bin 990 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 652 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 530 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 3 bin 230 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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ABD yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinde müzakere yolunun genişleyebileceğine yönelik beklentiler güvenli limanlara olan talebi azalttı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, ABD-Çin gerilimine ilişkin gündemi değerlendirdi.

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Trump, Çin'de üretilen ürünleri almadıkları için bu ülkeden olumsuz ekonomik raporların geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Az önce Çin'deki durumla ilgili bazı raporları gördüm, bunun Çin'in başına gelmesini istemem. Devlet Başkanı Şi'yi (Cinping) çok severim. Bu duyduklarıma üzüldüm ama Çin'de kesinlikle (üretim konusunda) darbe alıyorlar. Ancak bir noktada Çin ile bir anlaşma yapacağımızı umuyorum. Çin'le konuşuyoruz ama Çin'in her yerinde fabrikalar kapanıyor çünkü onların ürünlerini almıyoruz."

Analistler, bugün yurt dışında İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de inşaat harcamaları, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.001,53
4.002,00
% -1.68
11:25
Ons Altın / TL
124.311,34
124.345,62
% -1.77
11:40
Ons Altın / USD
3.232,51
3.232,88
% -1.7
11:40
Çeyrek Altın
6.402,45
6.543,27
% -1.68
11:25
Yarım Altın
12.764,89
13.086,55
% -1.68
11:25
Ziynet Altın
25.609,81
26.093,06
% -1.68
11:25
Cumhuriyet Altını
27.307,00
27.719,00
% -0.14
16:25
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını
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