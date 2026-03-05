FİNANS

Güvenli liman arayışı: Altın yerinde durmuyor! Fiyatlarda hareketlilik

Altın fiyatlarında son durum... Orta Doğu'da yaşanan gerilimli süreç piyasaları ve özellikle altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Güvenli liman arayışının altın fiyatlarını yükselttiği belirtiliyor. Peki, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Mart 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum! ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşılık vermesiyle devam eden süreçte bölgede gerilim sürerken piyasalar da bu durumda etkileniyor. Bu nedenle altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altında salı günkü sert düşüş sonrası altında toparlanma çabası devam ediyor. Bu nedenle altın fiyatlarında sürekli bir hareketlilik yaşanıyor. Altının onsu jeopolitik gerilimlerden aldığı destekle dün yüzde 0,8 yükselişle 5 bin 135 dolardan günü tamamlarken, yeni işlem gününde yüzde 0,9 primle 5 bin 179 dolardan işlem görüyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 5 Mart 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

ALTINDA SON DURUM

Gram altında gün içinde en yüksek 7348 TL, en düşük 7250 TL seviyesi görüldü. Gram altın saat 08.29 itibarıyla 7.316 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altında ise gün içinde en yüksek 5195 dolar, en düşük 5129 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 08.45 itibarıyla 5163 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın, Orta Doğu’daki çatışmanın genişlemesiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesi ve doların zayıflamasıyla yükseldi. Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, "Altın son birkaç günde alevlenen jeopolitik risklerden fayda sağlıyor. Fiyatlardaki yükseliş, bir yandan finansal koşulların normalleşmesi, diğer yandan da zirvelerden geri çekilen ABD dolarının etkisiyle gerçekleşiyor" dedi.

GÜMÜŞ FİYATINDA SON DURUM

Gram gümüş saat 08.47 itibarıyla 119,51 TL seviyesinde seyrederken ons gümüş de saat 08.47 itibarıyla 84,52 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

5 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.45 itibarıyla 5163 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.29 itibarıyla 7.316 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.35 itibarıyla 11.952 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.35 itibarıyla 23.910 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.47 itibarıyla 50.318 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.47 itibarıyla 122.416 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.256,09
7.257,38
% -0.01
09:15
Ons Altın / TL
226.204,15
226.381,16
% 0.25
09:30
Ons Altın / USD
5.143,47
5.144,36
% 0.17
09:30
Çeyrek Altın
11.609,75
11.865,82
% -0.01
09:15
Yarım Altın
23.145,33
23.729,98
% -0.02
09:15
Ziynet Altın
46.435,78
47.314,83
% -0.02
09:15
Cumhuriyet Altını
49.663,00
50.403,00
% 0.66
16:43
Canlı Skor
