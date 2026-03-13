Güvenli limana karlar yağdı: Altın ve petrolde yangın var! Yatırımcı şoke olacak

ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile başlayan savaşın on dördüncü günü yaşanıyor. Tahran’ın miting alanında bombalar yağarken taraflardan ılımlı bir açıklama hala gelmedi. Hürmüz Boğazı’nda bekleyen gemiler ve dünyanın enerji tedariğinde sıkıntılar yaşıyor olması savaşın stresini artırıyor.

Savaşın başladığı günden beri hızlı yükseliş kaydeden petrol fiyatları 100 doları aştı. Akaryakıt fiyatları ise petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle art arda zamlandı. Hükümet ise enflasyonun tetiklenmemesi için eşel mobil sistemini devreye soktu.

ALTINDA 2 HAFTALIK KAYIP

Orta Doğu’da yaşanan gerilim dünyayı etkilerken yatırımcı güvenli liman arayışını sürdürüyor. Altın, dolar ve petrol fiyatları yakından takip ediliyor. Gram altın şu sıralar 7 bin 225 TL seviyesinde. Ons altın ise 5 bin 85 dolar bandında bulunuyor.

Altın, haftalık olarak bakıldığında yüzde 1 değer kaybı ile ikinci haftalık düşüşüne doğru ilerliyor.

DOLARDA 4 AY SONRA BİR İLK!

ABD dolarının Euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, Orta Doğu'da süregelen jeopolitik gerginliklerin enerji arzına ilişkin endişeleri artırması ve bu durumun enflasyon riskleriyle beraber merkez bankalarının politika adımlarında daha temkinli davranabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle yükseldi.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarında oluşturduğu yukarı yönlü baskının enflasyon görünümü ve merkez bankalarının para politikaları üzerindeki olası zincirleme etkisiyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken, dolar endeksi 25 Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 100 seviyesini aştı. Dolar dün 44,2068 lirayla tarihi yüksek seviyeye ulaşmıştı. Şu sıralar ise dolar, 44,20 TL seviyesinde bulunuyor.

Doların Cuma günü hafif gerilemesi, dolar bazlı emtiaların diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale gelmesine yol açtı. Aynı zamanda ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş, faiz getirisi olmayan altının cazibesini artırdı.

TALEBİ DESTEKLİYOR

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, doların son günlerde zirve seviyelerinden geri çekilmesinin altının yükselişi için alan açtığını belirtti. Waterer, jeopolitik risklerin de güvenli liman talebini desteklediğini ifade etti.

HAFTALIK OLARAK YÜZDE 8 YÜKSELDİ

Petrol fiyatları ise savaş ortamında hızlı bir şekilde yükseldi. Buna göre, Brent petrol haftalık bazda yaklaşık yüzde 8 artışa yöneldi. Petrol fiyatlarının yükselmesinden dolayı ise ABD’de enflasyon endişesi artmaya başladı.

18 Mart’ta Fed’in politika faizinde indirime gideceğine dair beklentiler zayıflamaya başladı. Piyasalar, Fed’in politika faizini yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit tutmasını bekliyor.

RUS PETROLÜ İÇİN LİSANS

ABD yönetimi, denizde mahsur kalan Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satın alınabilmesi için ülkelere 30 günlük lisans verdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu adımın ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanmayı azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Ancak analistler, bu adımın küresel petrol arzındaki temel sıkışıklığı çözmekten uzak olduğunu ifade ediyor.



HÜRMÜZ BOĞAZI ÇIKMAZI

Öte yandan Avrupa’nın enerji güvenliği konusunda daha kırılgan olduğu, ABD’nin de iç üretimi sayesinde arz şoklarına karşı güvenli bir alanda bulunduğu biliniyor. Haitong Futures analisti Yang An ise piyasadaki temel sorunun çözülmesi için Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüseferin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Bessent ise Sky News’e verdiği röportajda, askeri olarak mümkün olduğunda ABD donanmasının ve muhtemelen uluslararası bir koalisyonun Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere eskortluk edebileceğini söyledi.