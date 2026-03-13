FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Güvenli limana karlar yağdı: Altın ve petrolde yangın var! Yatırımcı şoke olacak

Haftanın son gününün ortalarında piyasaların son durumu yakından takip ediliyor. Savaşın on dördüncü gününde altın, dolar, petrol fiyatları yakından takip ediliyor. Altın ters köşe yapıp savaş için beklenen tepkiyi vermezken petrol 100 dolara kadar yükseldi. Peki 13 Mart 2026 tarihinde güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte piyasalar ile ilgili gelişmeler…

Güvenli limana karlar yağdı: Altın ve petrolde yangın var! Yatırımcı şoke olacak
Rümeysa Ezgi Sivritepe

ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile başlayan savaşın on dördüncü günü yaşanıyor. Tahran’ın miting alanında bombalar yağarken taraflardan ılımlı bir açıklama hala gelmedi. Hürmüz Boğazı’nda bekleyen gemiler ve dünyanın enerji tedariğinde sıkıntılar yaşıyor olması savaşın stresini artırıyor.

Savaşın başladığı günden beri hızlı yükseliş kaydeden petrol fiyatları 100 doları aştı. Akaryakıt fiyatları ise petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle art arda zamlandı. Hükümet ise enflasyonun tetiklenmemesi için eşel mobil sistemini devreye soktu.

Güvenli limana karlar yağdı: Altın ve petrolde yangın var! Yatırımcı şoke olacak 1

ALTINDA 2 HAFTALIK KAYIP

Orta Doğu’da yaşanan gerilim dünyayı etkilerken yatırımcı güvenli liman arayışını sürdürüyor. Altın, dolar ve petrol fiyatları yakından takip ediliyor. Gram altın şu sıralar 7 bin 225 TL seviyesinde. Ons altın ise 5 bin 85 dolar bandında bulunuyor.

Altın, haftalık olarak bakıldığında yüzde 1 değer kaybı ile ikinci haftalık düşüşüne doğru ilerliyor.

Güvenli limana karlar yağdı: Altın ve petrolde yangın var! Yatırımcı şoke olacak 2

DOLARDA 4 AY SONRA BİR İLK!

ABD dolarının Euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, Orta Doğu'da süregelen jeopolitik gerginliklerin enerji arzına ilişkin endişeleri artırması ve bu durumun enflasyon riskleriyle beraber merkez bankalarının politika adımlarında daha temkinli davranabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle yükseldi.

Güvenli limana karlar yağdı: Altın ve petrolde yangın var! Yatırımcı şoke olacak 3

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarında oluşturduğu yukarı yönlü baskının enflasyon görünümü ve merkez bankalarının para politikaları üzerindeki olası zincirleme etkisiyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken, dolar endeksi 25 Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 100 seviyesini aştı. Dolar dün 44,2068 lirayla tarihi yüksek seviyeye ulaşmıştı. Şu sıralar ise dolar, 44,20 TL seviyesinde bulunuyor.

Güvenli limana karlar yağdı: Altın ve petrolde yangın var! Yatırımcı şoke olacak 4

Doların Cuma günü hafif gerilemesi, dolar bazlı emtiaların diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale gelmesine yol açtı. Aynı zamanda ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş, faiz getirisi olmayan altının cazibesini artırdı.

Güvenli limana karlar yağdı: Altın ve petrolde yangın var! Yatırımcı şoke olacak 5

TALEBİ DESTEKLİYOR

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, doların son günlerde zirve seviyelerinden geri çekilmesinin altının yükselişi için alan açtığını belirtti. Waterer, jeopolitik risklerin de güvenli liman talebini desteklediğini ifade etti.

Güvenli limana karlar yağdı: Altın ve petrolde yangın var! Yatırımcı şoke olacak 6

HAFTALIK OLARAK YÜZDE 8 YÜKSELDİ

Petrol fiyatları ise savaş ortamında hızlı bir şekilde yükseldi. Buna göre, Brent petrol haftalık bazda yaklaşık yüzde 8 artışa yöneldi. Petrol fiyatlarının yükselmesinden dolayı ise ABD’de enflasyon endişesi artmaya başladı.

18 Mart’ta Fed’in politika faizinde indirime gideceğine dair beklentiler zayıflamaya başladı. Piyasalar, Fed’in politika faizini yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit tutmasını bekliyor.

Güvenli limana karlar yağdı: Altın ve petrolde yangın var! Yatırımcı şoke olacak 7

RUS PETROLÜ İÇİN LİSANS

ABD yönetimi, denizde mahsur kalan Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satın alınabilmesi için ülkelere 30 günlük lisans verdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu adımın ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanmayı azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Ancak analistler, bu adımın küresel petrol arzındaki temel sıkışıklığı çözmekten uzak olduğunu ifade ediyor.
Güvenli limana karlar yağdı: Altın ve petrolde yangın var! Yatırımcı şoke olacak 8

HÜRMÜZ BOĞAZI ÇIKMAZI

Öte yandan Avrupa’nın enerji güvenliği konusunda daha kırılgan olduğu, ABD’nin de iç üretimi sayesinde arz şoklarına karşı güvenli bir alanda bulunduğu biliniyor. Haitong Futures analisti Yang An ise piyasadaki temel sorunun çözülmesi için Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüseferin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Güvenli limana karlar yağdı: Altın ve petrolde yangın var! Yatırımcı şoke olacak 9

ABD Hazine Bakanı Bessent ise Sky News’e verdiği röportajda, askeri olarak mümkün olduğunda ABD donanmasının ve muhtemelen uluslararası bir koalisyonun Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere eskortluk edebileceğini söyledi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da şirket iflasları son 11 yılın zirvesindeAlmanya'da şirket iflasları son 11 yılın zirvesinde
Konut satışları şubat ayında artış gösterdiKonut satışları şubat ayında artış gösterdi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,18
44,20
% 0.15
14:50
Euro
50,72
50,73
% -0.41
14:50
İngiliz Sterlini
58,65
58,67
% -0.65
14:50
Avustralya Doları
31,12
31,14
% -0.29
14:50
İsviçre Frangı
56,12
56,16
% 0.01
14:50
Rus Rublesi
0,55
0,55
% -0.73
14:50
Çin Yuanı
6,41
6,41
% -0.02
14:50
İsveç Kronu
4,71
4,71
% -0.17
14:50
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz İran Altın Irak Petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.