Haftanın başına gram, çeyrek altın ne kadardan başladı? Cumhuriyet altını kaç lira? (26 Ağustos 2024)

Geçen hafta gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısında Fed Merkez Başkanı Jerome Powell'ın pozitif sinyaller vermesi sonrası gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve tahvil getirilerinin desteğiyle haftaya yatay başladı.

Geçtiğimiz haftada zirvesine zirve katan altın pazartesiye nasıl başladığı ise merak konusu oldu. Gram altın alışı 2.743,52 TL iken satışı 2.743,96 TL olarak gerçekleşiyor.

Çeyrek altının alışı ise 4.478,64 lirada satışı ise 4.580,75 liradan başlıyor. Cumhuriyet altını ise 18.830 TL'den işlem görüyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı ise haftanın başına 2509 dolardan başladı.

FAİZ İNDİRİMİ KESİN

ABD'de cuma günü kişisel tüketim harcamaları ve çekirdek enflasyon verileri, Avrupa Birliği'nde (AB) ise öncü enflasyon verisi açıklanacak. Analistler, verilerin eylülde faiz indirimlerine zemin hazırlayacak kadar ılımlı olacaklarını bekliyor.

Piyasalarda 18 Eylül'deki politika toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. 50 baz puan büyüklüğünde indirim için yüzde 38 olasılık veriliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) gelecek ay 25 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gitmesi bekleniyor.