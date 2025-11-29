İslam Memiş: '2026'nın şampiyonu o olacak' Yatırım yapacaklar dikkat!

2025 biterken yılın en çok öne çıkan yatırım araçları altın ve gümüş oldu. Altının arkasından gelerek kazancı ile öne geçen gümüş, yatırımcının ilgi odağı olmayı başardı. Yatırım sepetine farklı araçlar ekleyenler ise altın ve gümüş dışında ne almaları gerektiğini araştırıyor.

GÜMÜŞÜ ALTINI SOLLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş için alternatifleri sıraladı. Memiş, gümüşün ekim ayında zirve gördüğünü belirterek, gümüşün altına göre daha fazla kazandırdığını vurguladı ve, "2025 yılının şampiyonu gümüştü" dedi.

5 YIL ÖNCE 2,5 TL'YDİ

Gümüşün 67 TL seviyesine kadar gerilebileceğini kaydeden Memiş, "Bu gümüşü pozitif destekleyecektir. Kasım ayında 45.5 dolara kadar gerileyen bir gümüş vardı. Bu seviyeleri değerlendiren yatırımcı doğru bir karar verdi"

Gümüşün 2020'de 2,5 TL olduğunu hatırlatan Memiş, "Bugün gümüş 74 TL, ons ise 54 dolar seviyesinde. Son 5 yılın haritası bu şekilde. Gümüş almak isteyenler bu haritaya bakarak karar verebilir" önerisinde bulundu.

ALTIN DÜŞEBİLİR

Altın fiyatlarının arafta olduğunu kaydeden Memiş, sarı metalin savaş veya barış haberine göre aksiyon alacağını belirtti ve, "Yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Kısa vadede 4.000-4200 dolar aralığını takip ediyor olacağım" dedi.

2026'nın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna'da barış haberi beklediğini söyleyen Memiş, altın fiyatlarının 4 bin doların altına sarkabilceğini açıkladı ve, "3.800-3900 dolar seviyeleri benim için sürpriz olmayacak" şeklinde konuştu.

ALTIN VE GÜMÜŞ YERİNE...

Altın ve gümüşe alternatif olarak yatırım aracı da tavsiye eden Memiş, euronun alternatif olduğunu söyleyip, "Teraziye baktığınız zaman altın şu anda daha maliyetli, euro daha mantıklı geliyor. Israrla kağıt paraları yatırım aracı olarak gören varsa önümüzdeki 4 yıl içinde Çin yuanı ve Rus rublesinin dolara kıyasla performansı daha iyi olacaktır" cümlelerini kurdu.

GRAM ALTIN 6 BİN TL OLUR MU?

Altının 6 bin TL olması ihtimaline karşı ise Memiş, "Fed faiz indirimine giderse 6 bin TL'yi görebiliriz. ABD, Venezuala'ya saldırırsa gram altında 6 bin TL'li rakamları gündeme getirir. Ama tam tersi bir tabloda yılı 5.500-5700 TL aralığında yılı tamamlarız. Çok bilinmezlik, puslu bir hava var. O yüzden net bir rakam vermek doğru değil.

2026'NIN ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

Son olarak 2026'nın hangi yatırım aracı olacağını açıklayan Memiş, cümlelerini şu şekilde tamamladı:



"2025 yılının şampiyonu gümüştü. 2026'nın şampiyonu da gümüş olacak. Gümüş tarafında 2026 yılını önemsiyoruz"