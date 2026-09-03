İslam Memiş altın için rakam vererek Kasım ayını işaret etti!

Altın yeniden yükselişe geçmesinin ardından yatırımcılar arasında heyecan ve merak yaratmıştı. Altında yeniden başlayan yükselişler sonrası tekrar düşüş yaşanması soru işaretlerini de beraberinde getirirken bugün 3 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla altında üç günlük düşüşün ardından yeniden toparlanma oldu. Peki, piyasalarda son beklentiler neler? Altın için öngörüler neler? Uzman isimden kritik altın yorumları geldi.

"PETROL FİYATLARININ YÜKSEK KALMASINI BEKLEMİYORUM"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"O beklediğimiz kar satışları yaşandı. Ağustos ayında çok yükselişler vardı. Özellikle altın ve gümüş tarafındaki yükselişler kar satışlarına muhtaçtı. Yine hafta sonu Amerika'nın yine İran'a saldırması yani hafta içi başladı gerçi de hafta sonu mesajlar verilmişti vuracağına dair. Dolayısıyla petrol tarafında 96 dolar seviyesine kadar yükselişleri destekledi. Yani Amerika tekrar vurduktan sonra yüzde 3,5 civarında yükseldi. Şu anda 93,5 dolar seviyesinde cüzi bir satıcılı. Ancak ben petrol fiyatlarının yüksek kalmasını beklemiyorum. Hatta yıl sonuna kadar sert düşüler görebiliriz petrol tarafında. 70 dolar seviyesinin altında rakamlar öngörüyorum. Neden? Yüksek bir enflasyon, yüksek bir faiz, yüksek bir petrol fiyatıyla ara seçime gitmek istemeyen bir Trump var karşımızda. Kasım'da ara seçimler var. Ve dolayısıyla da Eylül ayında mesela Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırma ihtimali bu saldırıdan önce yüzde 32 civarındaydı. Bu saldırıdan sonra yüzde 70 civarına yükseldi. Bu faiz artırımları da Trump'ın elini zorluyor. Enflasyon artmaya devam ediyor. Onların belirlemiş olduğu yüzde 2,5 enflasyona daha çok var. Ve dolayısıyla yüksek bir enflasyon olmaya devam ettikçe, petrol fiyatları yüksek seyrettikçe Trump'ın çok da işine gelmiyor. Ama Trump çaktırmadan tabii Venezuela'nın 100 yıllık petrol kullanım sözleşmesini imzaladı.

"TEKNİK OLARAK SATIŞLAR TAMAMLANDI"

Tabii emtia fiyatlarında da o beklediğimiz 4350 dolar destek seviyesi çalıştı. Hatta 4300 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın gördük. O teknik olarak satışlar tamamlandı. Bugüne baktığımız zaman yüzde 1 alıcılı güne başladı. Benim kişisel öngörüm, tahminim şu yönde; en kötü geride kaldığı için o teknik düzeltmeler ya o bir aylık yükselişler vardı, onu düzeltmesi lazımdı. O gerçekleşti. O 4688 dolar seviyesi vardı malum geçen hafta. Orayı gördük. Bence bir sonraki atak 4800 dolar seviyesi olabilir. Yani ben Kasım ayına kadar tekrar 4800 dolar seviyesinin tekrar hedef konumunda olduğunu tahmin ediyorum.

"ALTIN TARAFINI DESTEKLEYEN BİRÇOK FAKTÖR MASADA DURMAYA DEVAM EDİYOR"

Burada yıllık öngörümde bir revize yapmadım. Çünkü altın tarafını destekleyen birçok faktör masada durmaya devam ediyor. Bu 8 aylık süreçte gerçek anlamda bir savaşı fiyatlamayan, bir enflasyonu fiyatlamayan bir altın piyasasıyla yolumuza gidiyoruz. Dolayısıyla piyasa rüzgar hemen tersine dönebilir ve çok bildiğin belirsizlik var piyasalarda. Ben bu öngörümde bir revize yapmadım. 5000 dolar ve üzerindeki beklentim hala öngörüm devam ediyor"