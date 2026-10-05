Altın fiyatlarında son durum ne? Son iki haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftada temkinli seyrini sürdürüyor. Altının yeni bir hikaye arayışında olduğunu belirten Memiş, kısa ve uzun vadeli beklentisini açıkladı.

A Haber canlı yayınında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, altın yatırımcısı için kritik seviyeleri açıkladı. Altın fiyatlarının haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladığını belirten Memiş, geçen haftayı 6.595 TL'den tamamlayan gram altının Kapalıçarşı piyasasında 6.618 TL seviyesine çıktığını, ons altının ise yüzde 1 civarında yükselişle 4.167 dolar seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Memiş, jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle altın tarafında belirsizliğin sürdüğünü belirtirken, petrol fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 1'lik geri çekilmenin altın fiyatlarını pozitif etkilediğini söyledi.

ALTINDA TAKİP EDİLECEK KRİTİK ARALIK

Bu hafta küresel ekonomilerde önemli bir veri ajandası bulunmadığını belirten Memiş, çarşamba akşamı yayımlanacak Fed tutanaklarının takip edileceğini söyledi. Fed üyeleri ve bölgesel başkanların açıklamalarının da piyasalar açısından önemli olduğunu belirten Memiş, faiz artırımına ilişkin mesajların izleneceğini ifade etti.

Memiş, teknik seviyelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Teknik olarak 4.100-4.300 dolar aralığını ons altın tarafında, gram altın tarafında 6.500-7.000 TL aralığını yine takip etmeye devam ediyoruz. Şu anda dar bant aralığına sıkışan bir fiyatlama var altın tarafında. Orta ve uzun vadeli yükseliş yönü beklentimizi korurken kısa vadede bu baskılanmanın devamını bekleyebiliriz."

"ALTIN YENİ BİR HİKAYE ARAYIŞINDA"

Endüstriyel metallerde de haftanın ilk işlem gününde kısmi toparlanma görüldüğünü belirten Memiş, platin, paladyum ve bakır gibi metallerde yaklaşık yarım puanlık yükseliş yaşandığını söyledi.

Memiş, kalıcı yükselişlerin devamı için jeopolitik gelişmelerin önemine dikkat çekerek, "Kalıcı yükselişlerin devamı için tabii ki bir ateşkes, bir anlaşma haberi gelmesi lazım; petrol tarafında bir gerileme olması lazım, birçok etkenin olumlu yöne dönmesi gerekiyor" dedi.

Altının yaklaşık 8 aylık baskılanma dönemini geride bıraktığını ifade eden Memiş, haziran ayında 3.950 dolar seviyesinin görüldüğünü hatırlattı.

"Ancak altın bu 8 aylık baskılanmayı artık geride bıraktı. Haziran ayında biliyorsunuz en kötüsü geride kaldı, o zaman 3.950 dolar seviyesindeydik. Şimdi yeni bir hikaye arayışında olduğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullanan Memiş, orta ve uzun vadede ons altında 4.600 dolar seviyesinin kritik olacağını belirtti.

4.600 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK DİRENÇ

İslam Memiş, altın fiyatlarının seyrinde ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarının da belirleyici olabileceğini söyledi. Kasım ayında ara seçimlerin bulunduğunu ve Trump'ın vereceği kararların önemli olacağını belirten Memiş, yıl sonuna kadar ateşkes veya anlaşma haberi gelmesi halinde petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin altın tarafını destekleyebileceğini ifade etti.

Memiş, "Eğer bu yıl sonuna kadar Amerika-İran gerilimi tarafından bir ateşkes, bir anlaşma haberi gelirse bu sefer petrol fiyatlarındaki sert düşüşler altın tarafını mutlaka destekler ve 4.600 dolar seviyesi burada kritik bir direnç seviyesine ait" dedi.

Ateşkes veya anlaşma haberi gelmemesi durumunda ise yatay bir sürecin görülebileceğini belirten Memiş, mevcut koşullara bakıldığında uzun vadede altın fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini düşündüğünü söyledi.