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İslam Memiş altın yatırımcısı için kritik seviyeleri açıkladı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının yeni bir hikaye arayışında olduğunu belirtti öte yandan kısa ve uzun vadeli beklentisini de açıkladı.

İslam Memiş altın yatırımcısı için kritik seviyeleri açıkladı!
Cansu Çamcı

Altın fiyatlarında son durum ne? Son iki haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftada temkinli seyrini sürdürüyor. Altının yeni bir hikaye arayışında olduğunu belirten Memiş, kısa ve uzun vadeli beklentisini açıkladı.

A Haber canlı yayınında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, altın yatırımcısı için kritik seviyeleri açıkladı. Altın fiyatlarının haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladığını belirten Memiş, geçen haftayı 6.595 TL'den tamamlayan gram altının Kapalıçarşı piyasasında 6.618 TL seviyesine çıktığını, ons altının ise yüzde 1 civarında yükselişle 4.167 dolar seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

İslam Memiş altın yatırımcısı için kritik seviyeleri açıkladı! 1

Memiş, jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle altın tarafında belirsizliğin sürdüğünü belirtirken, petrol fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 1'lik geri çekilmenin altın fiyatlarını pozitif etkilediğini söyledi.

İslam Memiş altın yatırımcısı için kritik seviyeleri açıkladı! 2

ALTINDA TAKİP EDİLECEK KRİTİK ARALIK

Bu hafta küresel ekonomilerde önemli bir veri ajandası bulunmadığını belirten Memiş, çarşamba akşamı yayımlanacak Fed tutanaklarının takip edileceğini söyledi. Fed üyeleri ve bölgesel başkanların açıklamalarının da piyasalar açısından önemli olduğunu belirten Memiş, faiz artırımına ilişkin mesajların izleneceğini ifade etti.

Memiş, teknik seviyelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Teknik olarak 4.100-4.300 dolar aralığını ons altın tarafında, gram altın tarafında 6.500-7.000 TL aralığını yine takip etmeye devam ediyoruz. Şu anda dar bant aralığına sıkışan bir fiyatlama var altın tarafında. Orta ve uzun vadeli yükseliş yönü beklentimizi korurken kısa vadede bu baskılanmanın devamını bekleyebiliriz."

İslam Memiş altın yatırımcısı için kritik seviyeleri açıkladı! 3

"ALTIN YENİ BİR HİKAYE ARAYIŞINDA"

Endüstriyel metallerde de haftanın ilk işlem gününde kısmi toparlanma görüldüğünü belirten Memiş, platin, paladyum ve bakır gibi metallerde yaklaşık yarım puanlık yükseliş yaşandığını söyledi.

Memiş, kalıcı yükselişlerin devamı için jeopolitik gelişmelerin önemine dikkat çekerek, "Kalıcı yükselişlerin devamı için tabii ki bir ateşkes, bir anlaşma haberi gelmesi lazım; petrol tarafında bir gerileme olması lazım, birçok etkenin olumlu yöne dönmesi gerekiyor" dedi.

İslam Memiş altın yatırımcısı için kritik seviyeleri açıkladı! 4

Altının yaklaşık 8 aylık baskılanma dönemini geride bıraktığını ifade eden Memiş, haziran ayında 3.950 dolar seviyesinin görüldüğünü hatırlattı.

"Ancak altın bu 8 aylık baskılanmayı artık geride bıraktı. Haziran ayında biliyorsunuz en kötüsü geride kaldı, o zaman 3.950 dolar seviyesindeydik. Şimdi yeni bir hikaye arayışında olduğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullanan Memiş, orta ve uzun vadede ons altında 4.600 dolar seviyesinin kritik olacağını belirtti.

4.600 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK DİRENÇ

İslam Memiş, altın fiyatlarının seyrinde ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarının da belirleyici olabileceğini söyledi. Kasım ayında ara seçimlerin bulunduğunu ve Trump'ın vereceği kararların önemli olacağını belirten Memiş, yıl sonuna kadar ateşkes veya anlaşma haberi gelmesi halinde petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin altın tarafını destekleyebileceğini ifade etti.

İslam Memiş altın yatırımcısı için kritik seviyeleri açıkladı! 5

Memiş, "Eğer bu yıl sonuna kadar Amerika-İran gerilimi tarafından bir ateşkes, bir anlaşma haberi gelirse bu sefer petrol fiyatlarındaki sert düşüşler altın tarafını mutlaka destekler ve 4.600 dolar seviyesi burada kritik bir direnç seviyesine ait" dedi.
Ateşkes veya anlaşma haberi gelmemesi durumunda ise yatay bir sürecin görülebileceğini belirten Memiş, mevcut koşullara bakıldığında uzun vadede altın fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini düşündüğünü söyledi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.562,27
6.563,14
% 0.31
16:26
Ons Altın / TL
203.545,39
203.619,64
% 0.05
16:41
Ons Altın / USD
4.141,15
4.141,70
% -0.02
16:41
Çeyrek Altın
10.499,64
10.730,74
% 0.31
16:26
Yarım Altın
20.933,65
21.461,47
% 0.31
16:26
Ziynet Altın
41.998,55
42.791,69
% 0.31
16:26
Cumhuriyet Altını
43.675,00
44.329,00
% 0.2
15:28
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş
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