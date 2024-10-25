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İslam Memiş: 'İşin magazin tarafı' dedi altın yatırımcısına tavsiye verdi... Sarı metal alacaklar dikkat! Kuyumcuya gitmeniz için tarih söyledi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.10.2024 09:17
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ABD'de başkanlık seçimlerine az kalması, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz indirimi kararı almaları gibi etkenler altını hareketlendirmeye yetiyor. Haftanın başında ons altın 2 bin 758 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırarken gram altın da serbest piyasada 3 bin barajını aşarak rekor kırmıştı. Altında hareketlilik devam ediyorken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın almayı geciktiren vatandaşları beklemeleri gerektiğini tavsiye etti.

İslam Memiş: 'İşin magazin tarafı' dedi altın yatırımcısına tavsiye verdi... Sarı metal alacaklar dikkat! Kuyumcuya gitmeniz için tarih söyledi!

5 Kasım tarihinde ABD'de seçimlerin yapılacak olması, Orta Doğu'da yaşanan gerilimler ve merkez bankalarının faiz indirimi kararı alması gibi etkenler altını hareketlendiriyor. 2016 yılından beri yükselişini sürdüren altın yatırımcısına bu sene yüzde 52 oranında kazanç sağladı.
Altın yatırımcısı neredeyse hiç kaybetmezken geçen hafta altının getirisi yüzde 2.1'lik bir sonuç ile birinciliği elden bırakmadı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş katıldığı YouTube yayınında altın için açıklamalarda bulundu. Memiş, altın almayı geciktiren vatandaşlara seslenerek, "Bazen beklemek, soluklanmak yatırımcı için isabetli bir karar olabilir" dedi.

Altın 3

Kar satışların önümüzdeki hafta başlayacağını aktaran Memiş, "Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımı yapmak için fırsat kollayanlar önümüzdeki haftayı değerlendirebilir. Ben olsam altının fiyatına değil miktarına odaklanırım. Altının fiyatına odaklanmak sadece zaman kaybıdır bu saatten sonra" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatının işin magazin tarafı diyen Memiş, "Altını fiziki olarak alabiliyorsanız alın; fiyatına hiç bakmayın, işin magazin tarafı. 10 gramını 20 gram yapabiliyor musun mahrifet burada" sözlerini sarf etti.

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Ons altın için ise Memiş, şu cümleleri kaydetti:

"Savaşlar var, jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler var ama ons altın nazlanarak 2 bin 600 dolar seviyesine indi. Ons altının bugün gerçek değeri 3 bin 3 bin 500 dolar seviyesinde. Merkez Bankaları çılgınlar gibi altın stoklamaya devam ediyor. En fazla altın alımı yapan ülkeler arasında Türkiye'de var"

SON 3 AYIN ZİRVESİNDE

Ayrıca Dolar bugün son 3 aylık rekorunu kırarak 34,29 liradan 34,30 liraya yükseldi. Serbest piyasada Euro​ kuru alış 37,00 TL ve satış 37,04 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.006,83
3.007,36
% -0.15
09:09
Ons Altın / TL
93.379,50
93.510,27
% -0.26
09:24
Ons Altın / USD
2.725,22
2.725,67
% -0.4
09:24
Çeyrek Altın
4.810,93
4.917,04
% -0.15
09:09
Yarım Altın
9.591,79
9.834,07
% -0.15
09:09
Ziynet Altın
19.243,72
19.608,00
% -0.15
09:09
Cumhuriyet Altını
20.769,00
21.082,00
% -0.21
17:07
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
34,28
34,30
% 0.16
09:24
Euro
37,15
37,17
% 0
09:24
İngiliz Sterlini
44,53
44,55
% 0.05
09:24
Avustralya Doları
22,71
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İsviçre Frangı
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Rus Rublesi
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09:23
Çin Yuanı
4,81
4,81
% 0.04
09:24
İsveç Kronu
3,24
3,24
% 0.02
09:24
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