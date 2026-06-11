İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

Yılın ilk yarısında peş peşe rekor kıran altın ve değerli metaller piyasası, son dört aydır jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik verilerin gölgesinde sert bir baskı süreci geçiriyor. Piyasalardaki belirsizlik sürerken gözler kritik ekonomik verilere çevrildi.

Yatırımcıların yön bulmakta zorlandığı bu dönemde, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumları geldi.

"GERİ ÇEKİLME DEVAM EDEBİLİR"

İslam Memiş, ons altında düşüş sürecinin henüz sona ermediğini belirterek 4.050 ve 3.950 dolar seviyelerinin destek noktaları olarak takip edildiğini söyledi. Altındaki geri çekilmenin devam edebileceğine dikkat çeken Memiş, piyasalardaki satış baskısının sürdüğünü ifade etti.

"Geçen hafta Cuma başlayan bu düşüş trendi 4.020 dolar seviyesine kadar geriledi. 3880 dolar destek seviyeleri var burayı takip edeceğiz." dedi.

Sadece altın değil, petrol ve diğer emtia piyasalarında da alışılmış dengelerin bozulduğunu belirten Memiş, son günlerde hem emtia hem de borsa tarafında geniş çaplı satışların yaşandığını ifade etti.

"2026 YILI TOPLAMA YILI"

Uzman isim, yatırımcıların kısa vadede yüksek kazanç beklentisine girmemesi gerektiğini belirterek 2026 yılını "toplama yılı" olarak değerlendirdi. Altın ve gümüşte uzun vadeli pozisyon alan yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini söyleyen Memiş, yıl sonuna kadar piyasalarda dalgalı seyrin devam edebileceğini dile getirdi.

Para Piyasalar Uzmanı Memiş son olarak şunları söyledi;

"Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar için muhteşem fırsatlar. Bu düşüler yaza gelmiyordu. Düğün sezonunda ilk kez bu kadar geriledi. Geçtiğimiz ay sezon altın yatırımcılarına uyarılarım vardı. Şuan toplama zamanı.

Fiziki altın isteyen yatırımcılar için muhteşem fırsatlar var. Elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcılar 'bekle gör' politikalarını uygulasınlar. Öngörülemeyen bir süreç olduğu için sessizce kenarda beklemek lazım. "