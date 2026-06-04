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İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik sepet tavsiyesi

ABD-İran hattındaki barış görüşmelerinin rafa kalkmasıyla altın fiyatlarında dalgalanma sürerken, Finans Analisti İslam Memiş yatırımcılar için yeni sepet önerisini açıkladı.

İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik sepet tavsiyesi
Aleyna Türkmen

Ekonomist İslam Memiş, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının yükselen altın talebi ve kripto para piyasalarındaki sert dalgalanmalar ışığında yatırımcılara yönelik yeni sepet stratejisini açıkladı.

Piyasalarda fiyatlamaların artık teknik göstergelerden çok jeopolitik gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda şekillendiğini belirten Memiş, özellikle “savaş manipülasyonu”, fiziki altın talebindeki artış ve doların küresel rezerv para konumundaki zayıflama sürecine dikkat çekti.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Gümüşün kısa ve orta vadede yukarı yönlü hareketini sürdürebileceğini ifade eden Memiş, ons gümüşte ilk önemli hedef olarak 96 dolar seviyesini gösterdi. Gram gümüşte ise yıl sonuna kadar 145-150 TL aralığının önemli bir hedef bölge olduğunu söyledi. Mevcut fiyatlamalarda 100 doların altındaki seviyelerin hâlâ birikim fırsatı sunduğunu belirten Memiş, 105-108 TL bandı ve bu seviyelerin altında yaşanabilecek geri çekilmelerin de alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Orta vadede gümüşün, altından daha fazla konuşulacağı bir döneme girileceğini de sözlerine ekledi.

İslam Memiş ten yatırımcılara kritik sepet tavsiyesi 1

ALTINDA HEDEF 5.880 DOLAR, GRAM ALTINDA 10 BİN TL BEKLENTİSİ

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, ons altındaki yükseliş beklentisini koruduğunu vurguladı. Daha önce dile getirdiği 5.000 dolar üzerindeki kırılım sonrası 5.880 dolar hedefinin geçerliliğini sürdürdüğünü belirtti. Yurt içinde gram altın için de dikkat çeken tahminlerde bulunan Memiş, yıl sonu ve sonrasına ilişkin projeksiyonunda ilk olarak 8.000 TL seviyesine, devamında ise 10.000 TL ve üzerindeki rakamlara ulaşılmasının trend kapsamında mümkün olabileceğini ifade etti. Memiş’e göre kısa vadede yaşanabilecek fiyat düzeltmeleri ve geri çekilmeler, uzun vadeli yükseliş trendini bozacak nitelikte değil.

BİTCOİN'DE 55 BİN - 100 BİN DOLAR ARALIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Kripto para piyasalarına da değinen Memiş, Bitcoin’de görülen sert satışların büyük ölçüde “manipülasyon fiyatlaması” kaynaklı olduğunu savundu. Aşağı yönlü risk alanını 55.000 dolar seviyesi olarak işaret eden Memiş, orta vadede ise Bitcoin’in yeniden 100.000 doların üzerindeki seviyeleri test edebileceğini söyledi. Kendi yatırım pozisyonlarında zarar bulunduğunu da paylaşan Memiş, uyguladığı sepet stratejisi sayesinde bu kayıpları farklı varlıklarla dengelediğini belirtti.

İslam Memiş ten yatırımcılara kritik sepet tavsiyesi 2

MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA SEPET TAVSİYESİ

Mevcut küresel ekonomik görünümde tek bir yatırım aracına bağlı kalmanın risk oluşturduğunu ifade eden Memiş, çeşitlendirilmiş portföylerin öneminin her geçen gün arttığını söyledi. “Fiyat değil miktar” yaklaşımını benimsediğini vurgulayan Memiş, NATO toplantıları, ABD seçim süreci ve Avrupa ile ABD arasındaki ilişkiler gibi jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini dile getirdi.

YATIRIM SEPETİNDE NASIL BİR DAĞILIM ÖNERİLİYOR?

Elinde nakit bulunan yatırımcılar için net bir portföy dağılımı önerisinde bulunan Memiş, şu oranları paylaştı:

  • %50 Gümüş
  • %25 Altın
  • %25 Bitcoin

Memiş’e göre bu dağılım, yüksek oynaklığın yaşandığı dönemlerde hem değerli metallerdeki yükseliş potansiyelinden faydalanmayı hem de kripto para piyasalarında yaşanabilecek ani fiyat hareketlerine karşı portföy dengesini korumayı amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin İslam Memiş yatırım
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