Israrla 'çarşamba' diyerek yatırımcıyı uyardı! İslam Memiş'50 dolardan daha fazla kazanacağız' deyip müjdeyi verdi: 'Bu düşüşler kalıcı değil'

Yarın ABD Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak. Fed'in kararı dünya tarafından yakından takip edilirken piyasalarda yaşanacak gelişmeler yatırımcı tarafından sıcak bir şekilde takip edilecek.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

ALTIN NE KADAR?

Peki Fed'in faiz kararı öncesi altın fiyatları ne kadardan satılıyor? Gram altın 2 bin 958 lira bandından seyrederken; çeyrek altın 4 bin 950 aralığında devam ediyor. Ons altın ise 2 bin 650 dolar olarak piyasada karşımıza çıkıyor.

ONS ALTINA YATIRIM YAPANLAR 50 DOLARDAN DAHA FAZLA KAZANACAK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altını yılın son günlerine doğru nelerin beklediğini YouTube kanalı üzerinden anlattı. Memiş, ons altın için şu cümleleri kurdu:



"Ons altın tarafında geçen haftaki beklentimiz karşılandı. 2 bin 680 direnci var. Eğer burası yukarı yönlü kırılırsa 2 bin 720 dolar direnci var. Ancak, tekrar aşağı yönlü bir düşüş bekliyorum. Özellikle ons altın tarafında 2 bin 580 dolar seviyesine kadar bu satış baskısının devam edeceğini ifade etmiştim. Geçen hafta özellikle, 'benim geçen ay ons altın tarafından 50 dolar alacağım var bu ay o 50 dolarımı alacağım' diye böyle bir şaka yapmıştım. O 50 dolardan daha fazla alım yapacağız. Hatta 100 Dolar civarında bir alım yapacağız. Yani geçen ay ons altın tarafında alacağımız bu alacağımız alacağız; hatta üzerine biraz daha kar edeceğiz. Ons altın çarşamba gününe kadar yükselir oradan tekrar geri çekilme bekliyorum"

GRAM ALTIN İÇİN ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Gram altın için çarşamba gününü işaret eden Memiş, 3 bin lira seviyesinin altına düşülebileceğini kaydederek 2 bin 980 lira seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti. Memiş, gram altın için şu sözleri kullandı:



"Ortadoğu'daki gerilimler devam ettiği için her ne kadar burada geri dönüş süreci olsa da her ne kadar burada şu anda bir coşku yaşansa da İsrail riski burada barınmaya devam ettiği için, İsrail bölgeyi tahrik etmeye devam ettiği için, yine diken üstünde durmakta fayda var yine düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Bu düşüşlerin çok kalıcı olacağını şahsen düşünmüyorum"