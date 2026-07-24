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Jeopolitik gerilim petrolü uçurdu! Altın Fed öncesi değer kaybetti

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik gelişmeler öne çıkarken, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler altın fiyatlarını aşağı çekti.

Jeopolitik gerilim petrolü uçurdu! Altın Fed öncesi değer kaybetti
Aleyna Türkmen

Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin etkisi hissedilmeye devam ediyor. Kızıldeniz'de tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, enflasyon beklentilerini yeniden ön plana çıkarırken yatırımcıların dikkati gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildi. Artan faiz beklentileri ise altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıkması, piyasalarda hem enflasyon hem de merkez bankalarının izleyeceği para politikasına ilişkin endişeleri artırdı. Buna rağmen ons altın haftanın son işlem gününde gerilese de haftalık bazda değer kazancını korumayı başardı.

Jeopolitik gerilim petrolü uçurdu! Altın Fed öncesi değer kaybetti 1

ENFLASYON KORKUSU ALTINI BASKI ALTINA ALDI

Kızıldeniz'de Husilerin iki Suudi petrol tankerini hedef almasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve Husilere yönelik "büyük bir askeri karşılık" verileceğini açıklaması piyasalardaki tansiyonu yükseltti. Bu gelişmeler sonrası Brent petrol perşembe günü yüzde 7 değer kazanarak Mayıs ayından bu yana ilk kez 100 dolar eşiğinin üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin küresel enflasyon risklerini yeniden artırması, Fed'in faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu görünüm, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde satış baskısını artırdı.

Önceki işlem gününde yüzde 2 gerileyen ons altın, haftanın son işlem gününde de yüzde 0,4 düşüşle 4.030,09 dolar seviyesine indi. Böylece çarşamba günü görülen iki haftanın zirvesinden itibaren toplam kayıp 130 doların üzerine çıktı. Gram altın ise yüzde 0,4 değer kaybederek 6 bin 130 TL seviyesinde işlem gördü.

Spot gümüş günlük bazda yüzde 0,7 gerileyerek 57,29 dolara inse de haftalık performansında yüzde 2,5 yükseliş kaydetti.

Jeopolitik gerilim petrolü uçurdu! Altın Fed öncesi değer kaybetti 2

FED VE ECB KARARLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Piyasaların odağında gelecek hafta yapılacak Fed toplantısı bulunuyor. Politika faizinin sabit bırakılacağı beklentisi öne çıkarken, uzmanlar piyasaların eylül ayında yeni bir faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladığını ifade ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise perşembe günkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmezken, sonbahar döneminde faiz artışı seçeneğini gündemde tutmayı sürdürdü.

Jeopolitik gerilim petrolü uçurdu! Altın Fed öncesi değer kaybetti 3

GRAM ALTIN 6 BİN 135 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Altın fiyatlarındaki düşüş yeni işlem gününde de devam etti. Dün ons altındaki gerilemeye paralel olarak satış ağırlıklı seyreden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 düşüşle 6 bin 153 liradan tamamladı.

Bugün saat 09.25 itibarıyla gram altın önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybederek 6 bin 135 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 72 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 134 liradan satılıyor.

Jeopolitik gerilim petrolü uçurdu! Altın Fed öncesi değer kaybetti 4

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ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim piyasaların yönü üzerinde etkisini sürdürüyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği süreçte, Başkan Donald Trump'ın "büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak" değerlendirdiği öne sürüldü. İran ise bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam etti.

İran basını, ABD'nin Irak sınırına yakın Ahvaz kentini füzelerle vurduğunu ve Hürmüz Boğazı çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışma riskinin Kızıldeniz'e yayılabileceği endişesi, enerji arzına ilişkin kaygıları artırırken petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı. Brent petrol dün yüzde 4,7 yükselerek varil başına 94,9 dolara çıktı ve 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Artan petrol fiyatları enflasyon ve ekonomik büyüme beklentileri üzerinde baskı oluştururken, merkez bankalarının daha "şahin" adımlar atabileceği yönündeki beklentileri de güçlendirdi.

Jeopolitik gerilim petrolü uçurdu! Altın Fed öncesi değer kaybetti 5

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplam iki faiz artışı yapabileceği ihtimali güçlü şekilde fiyatlanıyor. Bankanın eylül veya ekim toplantılarından birinde faiz artırmasının ardından aralık ayında da ilave bir artış yapabileceği beklentisinin olasılığı yüzde 78 seviyesine yükseldi.

Bu gelişmelerin etkisiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni işlem gününde yüzde 4,71 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,4 yükselerek 101,5 seviyesine çıktıktan sonra yeni günde yatay seyir izledi.

Fed'e ilişkin beklentiler, güçlü dolar ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle ons altın dün yüzde 2 değer kaybederek 4 bin 49 dolara geriledi. Yeni işlem gününde ise yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 29 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise başta PMI verileri olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların odağında olacağını belirtiyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.168,48
6.169,46
% 0.24
11:48
Ons Altın / TL
192.139,40
192.180,26
% 0.38
12:03
Ons Altın / USD
4.058,36
4.059,00
% 0.22
12:03
Çeyrek Altın
9.869,57
10.087,06
% 0.24
11:48
Yarım Altın
19.677,46
20.174,13
% 0.24
11:48
Ziynet Altın
39.478,30
40.224,87
% 0.24
11:48
Cumhuriyet Altını
40.841,00
41.448,00
% -1.99
16:41
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gram altın Altın altın fiyatları Brent petrol FED faiz kararı abd merkez bankası
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