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Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Ekonomi politikalarında yumuşama sinyali verildiği iddiası gündeme otururken; Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan söz konusu haberlere yalanlama geldi.

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi
Devrim Karadağ

Seçim ekonomisine yavaş yavaş geçildiği iddiası bir anda gündem yarattı. KOBİ’lerin krediye erişiminin kolaylaşacağı, ‘değerli TL’ politikasının birinci öncelik olmayıp, döviz kurlarının enflasyon kadar kademeli olarak artmasına izin verileceği ve piyasa faizlerinin, Merkez Bankası’nın yüzde 37’lik politika faizine yaklaşacağı iddia edildi.

Hızla yayılan bu iddialar dikkat çekerken, bazı ekonomistler söz konusu haberleri “Seçim ekonomisinin ilk adımı” olarak yorumladı.

BAKANLIKTAN YALANLAMA GELDİ

Söz konusu iddialar bir anda gündem yaratırken; Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan söz konusu haberlere yalanlama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

BASIN DUYURUSU

18 Ağustos 2026

Ekonomim Gazetesi’nde yayımlanan “Sıkı para politikasına ‘kalibrasyon’ hazırlığı” başlıklı haberde, “Hazine ve Maliye Bakanlığına yakın reel sektör ve bankacılık kaynakları”na dayandırılan birtakım iddialara “kulis” adı altında yer verilmiş ve bugün ise dezenformasyon haline dönüştürüldüğü görülmüştür.

Söz konusu haber, konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır.

Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uhdesinde bulunan (para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin) konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş; ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir.

Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi 1

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Anahtar Kelimeler:
döviz faiz erken seçim kredi
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
kiralar maaşlarla yarışır halde seçimi kaybedersiniz
seçimde 4 sene Milletten kazan ile aldıklarını seçimde çay kaşığı ile geri verirler 😂
vergi faiz silme affı istiyoruz
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