İkinci yerli otomobil markası geliyor: Harekete geçildi

Otomotiv sektörüne dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sanayi firması HABAŞ'ın yerli araç projesinde sona yaklaşıldığı öğrenildi. Firmanın sene sonuna kadar ilk binek aracını kamuoyuna göstermeye hazırlandığı aktarıldı.

Ekonomim'in haberine göre, HABAŞ'ın geliştirdiği araç, Togg'un sonrasında Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ikinci binek otomobil markası olacak.

İKİ MODEL ÇIKACAK

Firmanın ilk aşamada sedan ve crossover olmak üzere iki farklı model üstünde çalıştığı öğrenildi. Araçlarda ise hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç farklı motor seçeneğinin bulunmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Projenin en dikkat çeken taraflarından bir tanesi olarak ise aracın tasarımında görev alan kişi gösteriliyor.

ÜNLÜ TASARIMCI FRANK STEPHENSON İLE ÇALIŞILIYOR

HABAŞ'ın yeni otomobil projesinde, BMW, Ferrari ve McLaren gibi dünyanın en iyi otomotiv markalarıyla çalışmış ünlü tasarımcı Frank Stephenson'ın çalıştığı belirtildi. Stephenson'ın resmi internet sayfasında da isim verilmeden, yeni bir Türk otomotiv markasının tasarım sorumluluğunu üstlendiğinin yazıldığı kaydedildi.

Proje tanımına göre tasarım çalışmalarının yalnızca aracın dış görünümüyle kısıtlı olmadığı, yeni marka için tasarım dilinin oluşturulmasından 3D modellemeye, yüzey geliştirmeden kil model çalışmalarına ve mühendislik desteğine kadar tüm sürecin Stephenson'ın ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

Proje çerçevesinde sedan, crossover, SUV ve hafif ticari araç segmentlerinin de gündeme alındığı kaydediliyor.

ÜNLÜ TASARIMCI İLE TÜRKİYE İLİŞKİSİ

Ünlü tasarımcı Frank Stephenson'ın Türkiye ile özel bir bağının da olduğu belirtilirken 1959 yılında Fas'ta doğan Amerikalı tasarımcının, çocukluk yıllarının bir kısmını İstanbul'da geçirdiği, babasının işi nedeniyle 11-16 yaşları arasında Türkiye'de yaşadığı, burada okuduğu ve Türkçe öğrendiği öğrenildi.

Sonrasında ailesiyle Madrid'e giden Stephenson kariyerinin ilerleyen zamanlarında otomotiv dünyasının en önemli tasarımcılarından bir tanesi haline geldi. BMW, Ferrari ve McLaren gibi markalarda çalışan Stephenson, özellikle ikonik spor araç ve premium modellerin tasarımlarına yaptığı katkılar ile biliniyor.

HABAŞ'ın söz konusu binek araç projesinin iki modelle başlayacağı düşünülüyor. Şirketin hazırladığı ilk modellerin sedan ve crossover olacağı, yakıt seçeneklerinde de farklı kullanıcı gruplarına hitap edecek benzin, hibrit ve plug-in hibrit olmak üzere üç alternatif olacağı aktarıldı.

Söz konusu tercihin, HABAŞ'ın bütünüyle elektrikli araç yerine ilk aşamada daha geniş bir motor seçeneği yelpazesiyle pazara girmesi düşündüğünü gösterdiği kaydedildi. Şirketin ilerleyen dönemlerde elektrikli modeller geliştirip geliştirmeyeceğine dair ise henüz netlik yok.

ESKİ HONDA FABRİKASI KULLANILACAK

Öte yandan firma yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamalara göre ticari ve binek araç üretimi için yaklaşık 1 milyar euroluk yatırım düşünüldüğü, binek araç üretimi için Gebze'deki eski Honda fabrikasının kullanılacağı, HABAŞ'ın burada araç üretim kapasitesini senelik 75 bin adede çıkarmayı amaçladığı öğrenildi.

Honda, Gebze'de 24 yıl süresince Civic Sedan üretmiş ve 2021 yılında Türkiye'deki üretim faaliyetlerini bitirmişti, aynı dönemde fabrika HABAŞ tarafından satın alınmıştı.

Firmanın otomobili yıl sonuna kadar tanıtması halinde Türkiye'de Togg sonrası yüzde 100 yerli sermayeyle üretilen yeni bir binek otomobil markasının daha sahneye çıkmış olacağı aktarıldı.