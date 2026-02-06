FİNANS

Kapalı çarşı altın fiyatları 06 Şubat 2026 Bugün kuyumcular altın fiyatları

Kapalıçarşı altın fiyatları bugün: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını güncel rakamlar 06 Şubat 2026

Kapalı çarşı altın fiyatları 06 Şubat 2026 Bugün kuyumcular altın fiyatları
Begüm Özkaynak

Kapalıçarşı’da 06 Şubat 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları açıklandı. Sabah açılışıyla birlikte gram altın 7.309,27 TL’den işlem görmeye başlarken, çeyrek altın 11.950,65 TL, yarım altın 23.901,30 TL ve cumhuriyet altını 49.182,00 TL seviyelerinde alıcıyla buluştu. Kapalıçarşı esnafı tarafından paylaşılan verilere göre fiyat tabloları gün boyunca belirli aralıklarla güncelleniyor ve son fiyatlar anlık ekranlara aktarılıyor.

Altın türlerinin alış–satış farkları ise iç piyasa hareketliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İşlem yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarında daha sık güncellemeler yapılıyor. Kapalıçarşı’da takip edilen altın fiyatları, döviz kurlarındaki değişim, ons altının uluslararası piyasalardaki seviyesi ve iç piyasa likiditesi gibi verilerle birlikte düzenli olarak izleniyor. Gün içindeki yeni fiyatlamalar, Kapalıçarşı ekranlarına ve güncel veri akışına bağlı olarak kullanıcılara aktarılmaya devam ediyor.

Kapalı çarşı altın fiyatları 06 Şubat 2026 Bugün kuyumcular altın fiyatları 1

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.283,98
7.309,27
% 0.11
16:59
Çeyrek Altın
11.654,37
11.950,65
% 0.11
16:59
Yarım Altın
23.235,90
23.901,30
% 0.11
16:59
Ziynet Altın
46.617,47
47.656,41
% 0.11
16:59
Cumhuriyet Altını
48.452,00
49.182,00
% 2.4
17:05
Ata Altın
48.074,27
49.410,64
% 0.11
16:59

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,61
43,62
% 0.18
18:06
Euro
51,60
51,61
% 0.41
18:06
İngiliz Sterlini
59,41
59,42
% 0.6
18:06
Avustralya Doları
30,57
30,58
% 1.14
18:06
İsviçre Frangı
56,24
56,27
% 0.56
18:06
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -1.24
18:02
Çin Yuanı
6,29
6,29
% 0.3
18:06
İsveç Kronu
4,84
4,84
% 0.65
18:06
