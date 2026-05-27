Altında kritik eşik aşılırsa rekor gelecek!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altındaki belirsizliğin sürdüğünü söyledi. Faiz indirimi sinyali gelmedikçe baskının devam edebileceğini belirten Sarı, 4.700–4.800 bandı aşılmadan güçlü yükseliş beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Cansu Çamcı

Küresel gelişmelerin gölgesinde altın piyasasında belirsizlik sürüyor. Son günlerde yaşanan gelişmeler fiyatlarda ani hareketlere neden olurken, yatırımcı ile piyasa gerçekleri arasında dikkat çeken bir ayrışma yaşanıyor. Katıldığı canlı yayında emtia piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarındaki kararsız seyrin arkasındaki temel dinamikleri analiz etti.

Sarı, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde kalan Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıyı artırdığını ve bu durumun küresel merkez bankalarının faiz politikasını doğrudan kilitlediğini vurguladı.

MERKEZ BANKALARININ HESAPLARI ŞAŞTI

Yılbaşından bu yana Brent petrolde yaşanan %64'e yakın değer kazancının küresel enflasyon beklentilerini yukarı yönlü tetiklediğini belirten Şirin Sarı, "Savaş bugün bitse bile petrol fiyatlarının neden olduğu bu enflasyonist baskı, küresel merkez bankalarını faiz indirimi noktasında zorluyor. Bu beklenti de altının üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

ALTINI AYAKTA TUTAN GÜÇ

Fed cephesinden net bir faiz indirimi sinyali gelmediği sürece altının zaman maliyeti nedeniyle baskılanmaya devam edeceğini öngören uzman, yatırımcıların şu sıralar portföy çeşitlendirmek adına kenarda beklemeyi tercih ettiğini belirtti.

Son 5 yıldır kesintisiz yükselen altındaki mevcut yatay ve sert hareketlerin yatırımcıyı şaşırttığını ifade eden Sarı şunları söyledi:

"Bu şartlar altında belki son çeyrekte faiz indirimlerinin yetişmesi, altının yeniden o zirve seviyelere doğru hareket etmesini sağlayabilir. En azından uzun süredir 5.000 doların altından 5.000 doların üzerine doğru bir hareketlenme görebiliriz.
Ama yatırımcı noktasına baktığımızda kararsız kaldığı da nokta bu aslında. Bir, savaşın bir başlayıp yeniden ateşkesi olması, yeniden başlaması bu bir miktar belirsizliğe neden oluyor. Savaş bitmeyince petrol fiyatlarının huzursuz, tedirgin olduğunu görüyoruz.

Üçüncüsü, bu savaşın neredeyse 3 aylık etkisi; ister istemez ekonomiler üzerine etkisi hissedileceğinden dolayı burada global merkez bankaları nasıl davranacak bunu merak ediyoruz.

Buna rağmen yine de altında çok da sert düşüşler görmedik. Çünkü Merkez Bankası alımları da rekor düzeylerde yine devam ediyor.

Aslında altını tutan en önemli nedenlerden bir tanesi bu. Merkez Bankası alımlarının devam etmesi. O yüzden altın yatırımcısı belki kısa vadeli e son 5 yıldır yükselen bir enstrümanın bu kadar sert düşüşle karşılaşması tabii ki yatırımcıyı şaşırttı ama kısa vadeli biraz daha bir bekleme dönemi içerisinde olabilir"

ALTINDA KRİTİK EŞİK

Kısa vadede yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirten Sarı, Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin net sinyal vermemesi halinde altının baskı altında kalabileceğini söyledi.

Teknik görünüme de değinen Sarı, 4.500 doların altındaki kapanışların 4.100 dolar seviyelerine doğru geri çekilmeleri gündeme getirebileceğini, yukarı yönlü kalıcılık için ise 4.700–4.800 dolar bandının aşılması gerektiğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.610,44
6.611,39
% -0.58
09:31
Ons Altın / TL
205.955,27
206.045,24
% -0.38
09:46
Ons Altın / USD
4.487,61
4.488,26
% -0.43
09:46
Çeyrek Altın
10.576,71
10.809,62
% -0.58
09:31
Yarım Altın
21.098,05
21.630,19
% -0.53
09:31
Ziynet Altın
42.328,37
43.128,09
% -0.53
09:31
Cumhuriyet Altını
44.504,00
45.176,00
% -0.56
12:18
Altın faiz
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

