Kapalı çarşı altın fiyatları 27 Mart 2026 Bugün kuyumcular altın fiyatları

Kapalıçarşı altın fiyatları bugün: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını güncel rakamlar 27 Mart 2026

Begüm Özkaynak

Kapalıçarşı’da 27 Mart 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları açıklandı. Sabah açılışıyla birlikte gram altın 6.596,53 TL’den işlem görmeye başlarken, çeyrek altın 10.785,33 TL, yarım altın 21.570,66 TL ve cumhuriyet altını 44.352,00 TL seviyelerinde alıcıyla buluştu. Kapalıçarşı esnafı tarafından paylaşılan verilere göre fiyat tabloları gün boyunca belirli aralıklarla güncelleniyor ve son fiyatlar anlık ekranlara aktarılıyor.

Altın türlerinin alış–satış farkları ise iç piyasa hareketliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İşlem yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarında daha sık güncellemeler yapılıyor. Kapalıçarşı’da takip edilen altın fiyatları, döviz kurlarındaki değişim, ons altının uluslararası piyasalardaki seviyesi ve iç piyasa likiditesi gibi verilerle birlikte düzenli olarak izleniyor. Gün içindeki yeni fiyatlamalar, Kapalıçarşı ekranlarına ve güncel veri akışına bağlı olarak kullanıcılara aktarılmaya devam ediyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.584,61
6.596,53
% -0.74
16:54
Çeyrek Altın
10.535,37
10.785,33
% -0.74
16:54
Yarım Altın
21.004,90
21.570,66
% -0.74
16:54
Ziynet Altın
42.141,48
43.009,40
% -0.74
16:54
Cumhuriyet Altını
43.690,00
44.352,00
% -0.81
17:00
Ata Altın
43.458,41
44.592,56
% -0.74
16:54

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 534 bin 999 liraya çıktıAltının kilogram fiyatı 6 milyon 534 bin 999 liraya çıktı
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman açıklanacak?TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman açıklanacak?
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,45
44,47
% 0.28
20:15
Euro
51,24
51,26
% -0.01
20:15
İngiliz Sterlini
59,05
59,09
% -0.08
20:15
Avustralya Doları
30,57
30,59
% 0.17
20:15
İsviçre Frangı
55,75
55,79
% 0.01
20:15
Rus Rublesi
0,54
0,55
% -0.16
19:31
Çin Yuanı
6,42
6,43
% 0.31
20:15
İsveç Kronu
4,70
4,70
% 0.06
20:15
En Çok Okunan Haberler
İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

