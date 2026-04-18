Tarihi atama! Belçika Merkez Bankası'na Türk yönetici geliyor

Belçika’da ekonomi yönetiminde tarihi bir atama gerçekleşti. Flaman Bölgesi'nin etkili partilerinden Hristiyan Demokratlar tarafından aday gösterilen Türk kökenli hukukçu Filiz Korkmazer, Belçika Merkez Bankası Müdürlüğü görevine resmen atandı.

Cansu Çamcı

Belçika’nın Aalst şehrinde doğan ve Türk kökeniyle dikkat çeken hukukçu Filiz Korkmazer, ülkenin en önemli ekonomi kurumu olan Belçika Merkez Bankası'nın (National Bank of Belgium) yeni müdürü oldu.

Korkmazer, bankanın yönetim kademesindeki yeni dönemin temsilcisi olarak görülüyor.

DEVLET TAHVİLİ OPERASYONUNUN MİMARLARINDAN

Eğitimini Paris ve Gent üniversitelerinde hukuk üzerine tamamlayan Korkmazer, profesyonel kariyerine Devlet Borç Ajansı bünyesinde hukuk uzmanı olarak adım attı. Ekonomi dünyasında ismini duyurması ise Belçika’nın önde gelen siyasetçileri Koen Geens ve Vincent Van Peteghem’in kabinelerinde üstlendiği kritik görevlerle oldu.

Korkmazer, özellikle 2023 yılında Belçika’da büyük ses getiren ve milyonlarca avroluk fon toplanan devlet tahvili kampanyasında kilit rol oynadı.

Ekonomik hukuk reformları konusundaki uzmanlığıyla bilinen Korkmazer, atama öncesinde Federal Kamu Hizmeti Maliye Bakanlığı’nda görev yapmaktaydı.

YÖNETİMDE YENİ BİR SOLUK

Steven Vanackere’in ardından görevi devralan Korkmazer'in ataması, kurum içerisinde hem siyasi hem de yapısal bir değişim olarak yorumlanıyor.

Belçika Merkez Bankası'nın yönetim kurulunda yer alacak olan Korkmazer, Avrupa para politikaları ve Belçika’nın mali istikrarı konusunda söz sahibi olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum'a "Europa" kruvaziyeriyle 357 turist geldiBodrum'a "Europa" kruvaziyeriyle 357 turist geldi
Muzdan ayakkabı yapıyorlar! Muzdan ayakkabı yapıyorlar!

En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

