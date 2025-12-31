Kapalı çarşı altın fiyatları 31 Aralık 2025 Bugün kuyumcular altın fiyatları

Kapalıçarşı’da 31 Aralık 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları açıklandı. Sabah açılışıyla birlikte gram altın 6.213,04 TL’den işlem görmeye başlarken, çeyrek altın 10.158,32 TL, yarım altın 20.316,64 TL ve cumhuriyet altını 41.616,00 TL seviyelerinde alıcıyla buluştu. Kapalıçarşı esnafı tarafından paylaşılan verilere göre fiyat tabloları gün boyunca belirli aralıklarla güncelleniyor ve son fiyatlar anlık ekranlara aktarılıyor.

Altın türlerinin alış–satış farkları ise iç piyasa hareketliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İşlem yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarında daha sık güncellemeler yapılıyor. Kapalıçarşı’da takip edilen altın fiyatları, döviz kurlarındaki değişim, ons altının uluslararası piyasalardaki seviyesi ve iç piyasa likiditesi gibi verilerle birlikte düzenli olarak izleniyor. Gün içindeki yeni fiyatlamalar, Kapalıçarşı ekranlarına ve güncel veri akışına bağlı olarak kullanıcılara aktarılmaya devam ediyor.