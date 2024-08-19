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Kapalıçarşı bir kez daha rekoru gördü! Gram altın fiyatı tüm zamanların zirvesinde (19 Ağustos Pazartesi çeyrek altın fiyatları))

19.08.2024 14:10
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Gram altın fiyatları beklenen yükseliş hareketine başladı. Bugün Kapalıçarşı güncel altın fiyatları merak edilirken ekranlara bakan şaştı kaldı. Çünkü altının gram fiyatı bir kez daha rekor kırdı. Peki çeyrek altın fiyatında son durum ne? İşte 19 Ağustos Pazartesi altın fiyatları...

Geçtiğimiz haftayı rekorla kapatan altın yeni haftaya da rekorla başladı. 2 bin 500 doları aşan ons altın, gram altına yükseliş olarak yansıdı. Dolar kurundaki yükselişi de arkasına alan gram altın 2 bin 749 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

GRAM ALTIN (9)

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayından itibaren faiz indireceği yönünde beklentiler altın fiyatlarını yukarı çekti. Bölgedeki İran – İsrail geriliminin risk algısı da altının yönünü yukarı çevirmesine etki ediyor.

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İÇ PİYASADA KAR SATIŞLARI

İç piyasada ise altın tasarrufu sahipleri kar satışına başladı. Kapalıçarşı’da altın alım satımında hareketlilik gözlendi. Döviz ve Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya altındaki yükselişe ilişkin açıklamalarda bulundu. Kapukaya, "Altın da rekor geçtiğimiz hafta kırılmıştı bu hafta da devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayı itibariyle faiz indirimine gideceği yönünde beklentiler var. Bu durum altın fiyatlarına artış olarak yansıyor. Enflasyondan korunmak isteyen vatandaşlar altına yöneliyor. Altın da ki yükseliş de vatandaşların beklentisini karşılıyor. Şu anda Kapalıçarşı’da kar satışları da görülüyor. Vatandaşlar altın yatırımını uzun vade olarak değerlendirmeli, aynı zamanda işlemesiz altınların yatırım olarak tercih edilmesini öneriyoruz" dedi.

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KAPALIÇARŞI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın 2 bin 749 liradan, çeyrek altın 4 bin 485 liradan, yarım altın 8 bin 960 liradan, tam altın 17 bin 865 liradan alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.701,96
2.702,36
% -14,17
14:16
Ons Altın / TL
83.925,50
83.951,95
% -551,18
14:31
Ons Altın / USD
2.488,61
2.488,90
% -19,42
14:31
Çeyrek Altın
4.323,14
4.418,36
% -23,17
14:16
Yarım Altın
8.619,26
8.836,73
% -46,34
14:16
Ziynet Altın
17.292,56
17.619,41
% -92,40
14:16
Cumhuriyet Altını
18.118,00
18.392,00
% -73,00
14:15

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Altın
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