2027'ye adım adım yaklaşılırken milyonlarca emekli maaş zammına kilitlendi. Emekli, bir yandan zamlı maaşının ne kadar olabileceğini araştırırken bir yandan da zamlı maaşlarla beraber banka emekli promosyonlarında nasıl bir değişim olacağını merak ediyor.

ZAMMIN PROMOSYONLARA ETKİSİ

Kasım emekli promosyonu olarak bankalar maaşını taşıyan emeklilere çeşitli kampanyalar sunuyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve çeşitli ek ürün şartlarıyla toplam avantaj kimi bankalarda 30 - 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Fakat bu tutarlar her zaman nakit ödeme şeklinde olmayabiliyor. Nakit ödemenin yanı sıra bazı şartların sağlanmasına bağlı olarak ilave ödüller şeklinde olabiliyor. Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; rakamların yılbaşından sonra zamlı maaşlarla beraber artması bekleniyor.

Ocak ayında emekli maaşları için enflasyon farkının yüzde 10 olabileceği hesaplanırken bunun yanı sıra gündemde yüzde 10-15 refah payı ya da seyyanen zam gibi ihtimaller konuşuluyor. Toplam artışın yüzde 15-25 bandında gerçekleşmesi durumunda pek çok emeklinin bankaların tarifelerindeki daha yüksek maaş dilimlerine yükseleceği kaydedildi. Üst dilime geçen emeklilerin, yeni banka anlaşması yapması durumunda daha yüksek tutarlı promosyon ödemelerinden faydalanma imkanı elde edebileceği aktarıldı.

Buna karşı zamlı maaşlar direkt olarak mevcut promosyon sözleşmelerine otomatik olarak yansımıyor. Daha yüksek promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenlerin taahhüt yenilemesi ya da banka değişikliği yapması gerekebilecek.

Emekliler, 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan da maaşını başka bankaya taşıyabilirken bu noktada kalan taahhüt süresine karşılık gelen promosyonun banka iade edilmesi gerekiyor. Yani 3 yıllık taahhütle 18 bin TL promosyon almış olan bir emekli, bir yılın ardından banka değiştirmek istediğinde 2 yıla karşılık gelen tutarı iade ederek başka bir bankanın güncel kampanyasına başvuru yapabiliyor. Bu sayede yeni bankayla tekrar 3 yıllık taahhüt imzalayarak yeni promosyon kampanyası üzerinden ödeme alabiliyor. Fakat bu noktada; kullanılan kredi ve diğer taahhüt gibi detayların öncesinde kontrol edilmesi önem taşıyor.