Kapalıçarşı'da altın Alarmı: Rekor zirveden sonra düşüşe geçti!

Altın fiyatları, tarihi zirveleri gördükten sonra düşüşe geçti. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Kapalıçarşı'da altın Alarmı: Rekor zirveden sonra düşüşe geçti!

Altın Fiyatları 9 Ekim 2025: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Kapalıçarşı'da altın fiyatları, son dönemdeki rekor yükselişlerin ardından bugün itibarıyla düşüşe geçti. 9 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla gram altın 5.406,04 TL, çeyrek altın ise 8.838,88 TL seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 4,026 dolar olarak belirlendi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında tedirginliğe yol açarken, piyasadaki uzmanlar farklı faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor.

Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5 bin 408 lira seviyesinde bulunuyordu. Bu düşüşler, özellikle kısa vadeli yatırımcıları olumsuz etkileyebilir. Ancak, uzun vadeli yatırımcılar için bu düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki dalgalanmanın devam edebileceğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının kararları ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların, piyasayı yakından takip ederek ve uzman görüşlerini dikkate alarak hareket etmeleri öneriliyor.

Sonuç olarak, Kapalıçarşı'da altın fiyatları rekor seviyelerden sonra düşüşe geçmiş durumda. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar endeksi bu düşüşte etkili oluyor. Yatırımcıların dikkatli olması ve piyasayı yakından takip etmesi önem taşıyor. Uzun vadeli yatırımcılar için bu düşüşler alım fırsatı sunarken, kısa vadeli yatırımcılar için risk oluşturabilir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.417,54
5.418,21
% 0.01
13:44
Ons Altın / TL
168.697,06
168.760,27
% 0.14
13:59
Ons Altın / USD
4.043,68
4.044,13
% 0.07
13:59
Çeyrek Altın
8.668,07
8.858,78
% 0.01
13:44
Yarım Altın
17.281,45
17.717,20
% 0.01
13:44
Ziynet Altın
34.671,24
35.326,04
% 0.01
13:44
Cumhuriyet Altını
37.439,00
38.006,00
% -1.82
13:09
Altın altın fiyatları
