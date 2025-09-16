Kapalıçarşı'da altın fırtınası: Rekor üstüne rekor!

FED Faiz İndirimi Beklentisiyle Altın Fiyatları Tarihi Zirvelere Tırmanıyor

Altın piyasası, yatırımcıların FED'in faiz politikasına yönelik beklentileriyle hareketli bir dönemden geçiyor. FED'in bu hafta faiz indirimine gideceği yönündeki güçlü sinyaller ve önümüzdeki aylarda daha fazla parasal gevşeme ihtimali, altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikliyor. Bu durum, Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarına da yansıyarak yeni rekorların kırılmasına neden oluyor.

Ons altın 3699 dolar, gram altın 4912 TL seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. Piyasalar, FED'in bu hafta faiz indirimine kesin gözüyle bakarken, FED Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapacağı basın toplantısı da yakından takip edilecek. Powell'ın açıklamaları, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini belirlemede önemli bir rol oynayacak.

Kapalıçarşı'da ise gram altın fiyatları da saat 14.36 itibarıyla 5001 TL seviyelerinde seyrediyor. Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını gibi diğer altın türleri de uluslararası piyasalardaki yükselişe paralel olarak değer kazanıyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişi değerlendirmek için farklı stratejiler izliyor. Kimileri altın alımına devam ederek portföylerini güçlendirmeyi hedeflerken, kimileri de kar realizasyonu yaparak kazançlarını güvence altına almayı tercih ediyor.

Altın fiyatlarındaki bu yükselişin arkasında yatan temel nedenlerden biri de küresel ekonomideki belirsizlikler. Özellikle enflasyonist baskılar ve jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Altının ons fiyatının yükselmesi, dolar bazında işlem gören diğer emtia fiyatlarını da etkileyebilir. Bu durum, genel olarak piyasalarda oynaklığın artmasına neden olabilir.

Fiyatlardaki ani yükselişler ve düşüşler, hem alıcılar hem de satıcılar için risk oluşturabiliyor. Bu nedenle, yatırımcıların piyasayı yakından takip etmeleri ve uzman görüşlerine başvurmaları önem taşıyor.

Altın fiyatlarındaki rekor yükselişler, FED'in faiz politikası ve küresel ekonomik belirsizliklerle yakından ilişkili. Kapalıçarşı'daki yatırımcılar, bu dönemde dikkatli ve bilinçli hareket ederek altın piyasasındaki fırsatları değerlendirebilirler. Ancak, piyasadaki riskleri göz ardı etmemek ve uzman tavsiyelerine kulak vermek büyük önem taşıyor. Altın, güvenli liman olma özelliğini korurken, yatırımcıların portföylerinde önemli bir yer tutmaya devam edecek gibi görünüyor.