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Kapalıçarşı kuyumcularından gram altın fiyatı tahmini! 'Altın almalı mı, satmalı mı?' sorusuna yanıt verdiler: Eylül ayı itibarıyla...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.07.2024 08:53
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Altın fiyatı ons başına 3 haftadır yükseliyor. Gram altın fiyatı ise haftanın son işlem gününde ABD ve Fed etkisini üzerinde hissetti. Altının gram fiyatı rekor kırdı. Peki yükseliş devam edecek mi? Kapalıçarşı kuyumcu esnafları gram altın tahminini açıkladı. Altın gram fiyatı için 3000 TL öngörüsünde bulundular. İşte detaylar...

Kapalıçarşı kuyumcularından gram altın fiyatı tahmini! 'Altın almalı mı, satmalı mı?' sorusuna yanıt verdiler: Eylül ayı itibarıyla...

ABD’de enflasyon beklentilerin altında gelmesiyle altında yükseliş başladı. Altın fiyatları Cuma günü ons başına 2.400 dolarlık kritik seviyenin üzerinde tutundu ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını yakın zamanda düşüreceğine olan güvenlerinin artmasıyla üst üste üçüncü haftalık kazancını elde etti.

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GRAM ALTINDA REKOR

Yurt içinde gram altın fiyatı da bu yükselişten destek bularak rekor kırdı. Kapalıçarşı’da 22 ayar gram altın 2.569 liraya kadar yükseldi. Haftalık olarak bakıldığında ise altının gram satış fiyatı yüzde 2,20 artışla 2.559 liraya, çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 201 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,12 yükselerek 16.740 liraya çıktı.

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GRAM ALTIN İÇİN KAPALIÇARŞI’NIN TAHMİNİ 3000 TL

Peki altın almalı mı, satmalı mı? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? Kapalıçarşı kuyumcu esnafı altın fiyatları için peş peşe açıklamalarda bulundu.

Kapalıçarşı kuyumcu esnafı o sorulara yanıt olarak, “Şu anda gram altın yükselişte, bu yükseliş devam edecek’ dedi.

Bir başka kuyumcu ise, ‘Daha da yukarı gidecek. Şu an 2.560 TL seviyesinde ama 2.700, 3000 liralara kadar gidecek.

Diğer kuyumcu esnafı da, “Uzun dönem için altın alma zamanı. Yatırım için alanların bir kısmı getirip altın bozduruyor. Bir kısmı da daha da yükselir diye bekliyor” diyor.

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ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın için yaptığı değerlendirmesinde, “Yurt dışı piyasalarda altın hızlı bir yükseliş gösterdi. 2.380 dolar seviyelerinden 2.415 dolara yükseldi. ABD enflasyon verisi Eylül ayı itibarıyla Fed’in faiz indirimine başlayacağı beklentisini oluşturdu. Şu anda altın, tasarruf için alma zamanı. Ama ihtiyaç içinse her an satış yapılabilir” diyerek yatırımcıya uyarıda bulundu.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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