Kritik verinin açıklanmasına saatler kaldı! Altının fiyatlanmasını doğrudan etkileyecek: Beklenildiği gibi gelmezse olan sarı madene olacak... '4 bin liranın' tarihini verdi

Yatırmcının gözdesi altın bu haftayı pozitif bir şekilde kapatmaya hazırlanıyor. Dünya Altın Konseyi'nin 2024 Aralık ayı raporuna göre geçtiğimiz yıl küresel altın fonlarına 3,4 milyar dolarlık giriş sağlanması sonusu 2019'dan beri altın fonları ilk defa yükseliş kaydetti.

Merkez Bankalarının altına yönelmesi ve jeopolitik risklere vurgu yapılan raporda ABD tahvil faizlerinden altının çok etkilenmediği Raporda belirtildi.

GÖZLER ABD'DE

Bugün ise altın için gözler ABD'de olacak. Fed'in kararlarını etkileyen ABD tarım dışı istihdam verileri saaat 16.30'da açıklanacak. Veri öncesi yapılan tahminlerde ise Aralık ayında istihdamda 164 bin kişilik artış bekleniyor. Verilerin tahminlerin altında açıklaması sonucunda altın fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

YIL SONUNDA ALTININ NE KADAR OLABİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Kritik verinin açıklanmasına artık saatler kalmışken gözler altının nasıl fiyatlanacağına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının nasıl bir yükseliş kaydedebileceğini aktardı.

Yıldırımtürk, Ocak ayında altının 3 bin 150 lira bandına geleceğini ve kademe kademe 3 bin 300 lira seviyesine kadar çıkabileceğini kaydetti. Yıldırımtürk, "3.250 lira ve 3.300 lira seviyelerini ilk yarı ya da ilk çeyrek itibarıyla görebiliriz. Ama yaz ayları sakin geçecek gibi görünüyor. Ekonomik güvenin artması beklentisi ile. Ama yaz ayları geçtikten sonra yine sene sonuna doğru muhtemelen 4000 TL seviyelerine doğru bir hareket alanına girebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.