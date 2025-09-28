FİNANS

Kuyumcular aynı şeyi söyledi! Çoğunluk onlarda, altın için harekete geçtiler

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki kuyumcular çarşısında esnaf, altının yükselişinden kaynaklı durgunluk yaşandığını söyledi. Kuyumcular, altın alanlardan ziyade altın satanların çoğunlukta olduğuna vurgu yaptı. Kuyumcular çarşısındaki sakinliğin nedenini ise insanların alım gücü ve altındaki üst üste rekorlara bağladılar. Peki, gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Eylül 2025 Pazar güncel altın fiyatları...

Kuyumcular aynı şeyi söyledi! Çoğunluk onlarda, altın için harekete geçtiler

Diyarbakır'da kuyumcular çarşısında durgunluk yaşanıyor. Yaklaşık 30 yıldır kuyumcu olan Enis Erdaş, altında bir yükseliş olduğundan dolayı piyasanın durgun olduğunu ifade etti.

Erdaş, "Satış yapamıyoruz. Genelde altın getirip satanlar oluyor. Alanlar değil de satanlar oluyor. Piyasa durgun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Bir diğer esnaf Mehmet Cihat Altan ise altının yükselişte olduğunu fakat halen istenilen seviyelere ulaşmadığını dile getirdi.

Altan, "Biraz daha yükselmesini bekliyoruz. Şu anda düzeltme hareketleri yapılıyor. Bu düzeltme hareketlerinden sonra tekrardan şu anki rakamı aşıp daha üst seviyelere gelecek" şeklinde konuştu.

Altan "Alan da var satan da var ama çoğunluk satanlar. Çünkü altın şu an yüksek olduğundan dolayı satıp farklı bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorlar. Örneğin araba almak, ev almak gibi düşünceleri var. Dolayısıyla şu anda daha çok satış yapmak için geliyorlar" dedi.

Altan "Yaklaşık 2-3 aydır kuyumcular çarşısında sakinlik var. Sakinliğin nedeni ise hem insanlarımızın alım gücünün azalması hem de altında üst üste rekorların kırılmasına bağlıyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

28 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 3.760,24 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 5.025,5450 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 8.216,77 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 16.433,53 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 34.718,00 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 84.332,00 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.024,76
5.025,55
% 0.5
23:59
Ons Altın / TL
156.170,67
156.410,65
% 0.49
23:59
Ons Altın / USD
3.759,95
3.760,54
% 0.3
23:59
Çeyrek Altın
8.039,61
8.216,77
% 0.5
23:59
Yarım Altın
16.028,97
16.433,53
% 0.5
23:59
Ziynet Altın
32.158,44
32.766,55
% 0
23:59
Cumhuriyet Altını
34.337,00
34.856,00
% 0.16
13:09

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Haber Gönder
Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
