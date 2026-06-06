Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

Samsun Exclusive Jewellery Show Kuyumculuk Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Erhan, son dönemde sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan ve altın ile mücevher ürünlerinin mağaza fiyatlarının çok altında satıldığı yönündeki reklamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesaplarında etik kurallara uygun olmayan paylaşımlar yapıldığını ve farklı fiyatların öne çıkarıldığını belirten Erhan, bu durumun tüketicilerin kafasını karıştırdığını söyledi.

Bu tür hesapları takip ettiklerini ifade eden Erhan, söz konusu uygulamaları deşifre edeceklerini belirterek, "Gittikçe bozulan bu düzenin düzeltilmesi gerekiyor. Devletimizden de bu konuda destek bekliyoruz. Odamızla birlikte kontrol mekanizmalarının daha etkin işletilmesi gerekiyor. Çünkü sektörde ciddi kayıplar ve haksız rekabet söz konusu. Bunun yanında vatandaşın cebinden çıkan milyarlarca liralık bir zarar var. Buna engel olmamız gerekiyor." dedi.

Sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yanıltıcı reklamların yapıldığına dikkat çeken Erhan, bazı işletmelerin fenomenlere altın takılar vererek reklam yaptırdığını ve fiyatlar üzerinden tüketiciyi yanıltan içerikler oluşturduğunu söyledi.

Kuyumculuk mesleğinin özünde güven ve uzmanlık bulunduğunu vurgulayan Erhan, "Biz kuyumcuya sarraf deriz. Sarraf, hem insanı hem de altını tanıyan kişidir. Ancak bugün kuyumculuk bu anlayıştan uzaklaşmaya başladı. Buna engel olmamız gerekiyor. Bizim sektörümüz böyle bir sektör değil." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sosyal medyada gördükleri her paylaşıma inanmamaları gerektiğini belirten Erhan, mağazası bulunan ve yatırım yapan esnafın doğru ürün satmak zorunda olduğuna işaret etti.

Sosyal medyada sınırlı sayıda ürünle imalatçı görüntüsü verilerek yapılan düşük fiyatlı satış vaatlerinin aldatıcı olabileceğini ifade eden Erhan, "Dışarıda 50 bin lira olan bir ürünün sosyal medyada 20 bin liraya satıldığı yönündeki söylemlere karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Herkesin güvendiği bir kuyumcusu vardır. Vatandaşlarımız alışverişlerini güvendikleri kuyumcularla sürdürmeli. Halkımızın bu konuda dikkatli olmasını istiyorum. Sosyal medyadaki abartılı söylemlere inanmasınlar." diye konuştu.