FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

İstanbul Kuyumcular Odası Denetim Kurulu Başkanı Aykut Erhan, vatandaşları sosyal medya üzerinden yapılan altın alışverişlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı
Aleyna Türkmen

Samsun Exclusive Jewellery Show Kuyumculuk Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Erhan, son dönemde sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan ve altın ile mücevher ürünlerinin mağaza fiyatlarının çok altında satıldığı yönündeki reklamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesaplarında etik kurallara uygun olmayan paylaşımlar yapıldığını ve farklı fiyatların öne çıkarıldığını belirten Erhan, bu durumun tüketicilerin kafasını karıştırdığını söyledi.

Kuyumcular Odası ndan vatandaşa altın uyarısı 1

Bu tür hesapları takip ettiklerini ifade eden Erhan, söz konusu uygulamaları deşifre edeceklerini belirterek, "Gittikçe bozulan bu düzenin düzeltilmesi gerekiyor. Devletimizden de bu konuda destek bekliyoruz. Odamızla birlikte kontrol mekanizmalarının daha etkin işletilmesi gerekiyor. Çünkü sektörde ciddi kayıplar ve haksız rekabet söz konusu. Bunun yanında vatandaşın cebinden çıkan milyarlarca liralık bir zarar var. Buna engel olmamız gerekiyor." dedi.

Kuyumcular Odası ndan vatandaşa altın uyarısı 2

Sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yanıltıcı reklamların yapıldığına dikkat çeken Erhan, bazı işletmelerin fenomenlere altın takılar vererek reklam yaptırdığını ve fiyatlar üzerinden tüketiciyi yanıltan içerikler oluşturduğunu söyledi.

Kuyumcular Odası ndan vatandaşa altın uyarısı 3

Kuyumculuk mesleğinin özünde güven ve uzmanlık bulunduğunu vurgulayan Erhan, "Biz kuyumcuya sarraf deriz. Sarraf, hem insanı hem de altını tanıyan kişidir. Ancak bugün kuyumculuk bu anlayıştan uzaklaşmaya başladı. Buna engel olmamız gerekiyor. Bizim sektörümüz böyle bir sektör değil." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sosyal medyada gördükleri her paylaşıma inanmamaları gerektiğini belirten Erhan, mağazası bulunan ve yatırım yapan esnafın doğru ürün satmak zorunda olduğuna işaret etti.

Kuyumcular Odası ndan vatandaşa altın uyarısı 4

Sosyal medyada sınırlı sayıda ürünle imalatçı görüntüsü verilerek yapılan düşük fiyatlı satış vaatlerinin aldatıcı olabileceğini ifade eden Erhan, "Dışarıda 50 bin lira olan bir ürünün sosyal medyada 20 bin liraya satıldığı yönündeki söylemlere karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Herkesin güvendiği bir kuyumcusu vardır. Vatandaşlarımız alışverişlerini güvendikleri kuyumcularla sürdürmeli. Halkımızın bu konuda dikkatli olmasını istiyorum. Sosyal medyadaki abartılı söylemlere inanmasınlar." diye konuştu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İndirim geldi, gece yarısı tabela değiştiİndirim geldi, gece yarısı tabela değişti
Parolapara'nın faaliyet izinleri iptal edildiParolapara'nın faaliyet izinleri iptal edildi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.408,30
6.409,16
% -3.23
23:59
Ons Altın / TL
198.988,93
199.628,18
% -3.24
23:59
Ons Altın / USD
4.329,21
4.329,79
% -3.25
23:59
Çeyrek Altın
10.253,28
10.478,98
% -3.23
23:59
Yarım Altın
20.442,49
20.957,96
% -3.23
23:59
Ziynet Altın
41.013,14
41.787,74
% -3.23
23:59
Cumhuriyet Altını
43.081,00
43.748,00
% -2.34
17:03
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.