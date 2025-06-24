Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık' Altın fiyatları...

Altın fiyatları, İsrail ile İran arasındaki gerginliğin ardından beklenen yükseliş hareketini göstermezken ABD Donald Trump'ın 'ateşkes' sözleri sonrası düşüşe geçti. Bundan sonra altının yükselip yükselmeyeceğini merak eden altın yatırımcıları altın alıp almama konusunu da düşünüyor. Kuyumculardaki son duruma ilişkin de bilgi geldi.

"HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ BİR KALABALIK BAŞLADI"

Ekol TV yayınında muhabir İremnaz Aksoy şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle sabah saatlerinden bu yana hiç Kuyumcukent'te görmediğimiz bir kalabalığın bu noktada başladığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda demin bulunduğumuz büronun içinde de ciddi bir kalabalık vardı. Normalde sabah saatlerinde Kuyumcukent'e çok fazla gelen giden olmaz. Ancak şu an için birçok kişinin kuyumculara girip çıktığını ve hepsinden ayrı ayrı fiyat aldığını söyleyebiliriz. Tabii savaşın 12. gününde ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklandı ateşkes duyurusu ve iki ülkenin arasında yapılacak olan ateşkesin henüz net tarihi belli değil. Ancak şimdiden altın fiyatlarına yansımış durumda. Zira zaten dün altın düşüşe geçmişti ve iki haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Şimdi alış fiyatı gram altında 4.234 lira 54 kuruşken satış fiyatında 4.288 lira 4 kuruş. Aslında bu rakamları görenler ve aynı zamanda uzmanlar da bunu söylüyor; şimdi alım için doğru zaman, çünkü kısa vadeli düşüş olsa da uzun vadede yıl sonuna kadar altının özellikle gram altının 4700'lere kadar çıkma ihtimalinin olduğunu söylüyorlar.

Dediğimiz gibi kısa vadeli bir düşüş olabileceğini söylüyor uzmanlar, ancak uzun vadede yine talebin artmasıyla birlikte altın fiyatlarında yükseliş devam edebilir"