FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık' Altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum, tüm altın yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Özellikle İsrail - İran savaşından çok fazla etkilenmeyen altın fiyatların ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ateşkes' açıklamasının ardından düşüşe geçti. Peki, kuyumcularda son durum ne? İşte kuyumculardaki o dikkat çeken hareketlilik...

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık' Altın fiyatları...
Hande Dağ

Altın fiyatları, İsrail ile İran arasındaki gerginliğin ardından beklenen yükseliş hareketini göstermezken ABD Donald Trump'ın 'ateşkes' sözleri sonrası düşüşe geçti. Bundan sonra altının yükselip yükselmeyeceğini merak eden altın yatırımcıları altın alıp almama konusunu da düşünüyor. Kuyumculardaki son duruma ilişkin de bilgi geldi.

thumbs_b_c_19548ce96177ca81399efae4cfa8bbdf

"HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ BİR KALABALIK BAŞLADI"

Ekol TV yayınında muhabir İremnaz Aksoy şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle sabah saatlerinden bu yana hiç Kuyumcukent'te görmediğimiz bir kalabalığın bu noktada başladığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda demin bulunduğumuz büronun içinde de ciddi bir kalabalık vardı. Normalde sabah saatlerinde Kuyumcukent'e çok fazla gelen giden olmaz. Ancak şu an için birçok kişinin kuyumculara girip çıktığını ve hepsinden ayrı ayrı fiyat aldığını söyleyebiliriz. Tabii savaşın 12. gününde ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklandı ateşkes duyurusu ve iki ülkenin arasında yapılacak olan ateşkesin henüz net tarihi belli değil. Ancak şimdiden altın fiyatlarına yansımış durumda. Zira zaten dün altın düşüşe geçmişti ve iki haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Şimdi alış fiyatı gram altında 4.234 lira 54 kuruşken satış fiyatında 4.288 lira 4 kuruş. Aslında bu rakamları görenler ve aynı zamanda uzmanlar da bunu söylüyor; şimdi alım için doğru zaman, çünkü kısa vadeli düşüş olsa da uzun vadede yıl sonuna kadar altının özellikle gram altının 4700'lere kadar çıkma ihtimalinin olduğunu söylüyorlar.

ir1

Dediğimiz gibi kısa vadeli bir düşüş olabileceğini söylüyor uzmanlar, ancak uzun vadede yine talebin artmasıyla birlikte altın fiyatlarında yükseliş devam edebilir"

thumbs_b_c_84420b088fdf2163e3f8513d712218f3

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.233,69
4.234,14
% -1.33
12:35
Ons Altın / TL
131.612,78
131.647,51
% -1.36
12:50
Ons Altın / USD
3.320,26
3.320,60
% -1.43
12:50
Çeyrek Altın
6.773,91
6.922,82
% -1.33
12:35
Yarım Altın
13.505,59
13.845,74
% -1.33
12:35
Ziynet Altın
27.095,64
27.606,59
% -1.33
12:35
Cumhuriyet Altını
28.283,00
28.711,00
% -1.97
12:33
Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maaşlarının 26 bin lirasını İŞKUR veriyor!Maaşlarının 26 bin lirasını İŞKUR veriyor!
'İçine altın koyuyorlar' 145 liraya da var 2 bin liraya da!'İçine altın koyuyorlar' 145 liraya da var 2 bin liraya da!

Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

Kocaeli'de kahreden olay: İki evladı için canını verdi!

Kocaeli'de kahreden olay: İki evladı için canını verdi!

'Paralı değil, gelene poşetleyip veririz'

'Paralı değil, gelene poşetleyip veririz'

'İçine altın koyuyorlar' 145 liraya da var 2 bin liraya da!

'İçine altın koyuyorlar' 145 liraya da var 2 bin liraya da!

'25 bin TL idi, 32 bin 500 TL'ye çıkacak' Hareketlilik başladı 'En avantajlı ay' diyerek açıkladı

'25 bin TL idi, 32 bin 500 TL'ye çıkacak' Hareketlilik başladı 'En avantajlı ay' diyerek açıkladı

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.