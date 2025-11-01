FİNANS

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu 'Fark daralacak' 2025'in sonunda...

Merkez Bankası'nın Türkiye'de üretilen altın alımını durdurmasına dair uzmanlardan değerlendirmeler de geliyor. Merkez Bankası'ndan gelen frenin ardından uluslararası piyasalarla iç piyasadaki fiyat farkının daralması beklenirken, gram altında hedef 6 bin TL’ye indi. Peki, Merkez Bankası'nın altın alımını durdurmasının sonucunda altın piyasasında ne bekleniyor? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

2017’de yapılan düzenlemeyle Türkiye’de çıkarılan altınların öncelikli alım hakkı Merkez Bankası’na verilmişti. Ekonomim'in haberine göre, TCMB, yerli madenlerden altın alımını bir süreliğine durdurdu. Uzmanlar ise bu karar ile iç piyasadaki altın fiyatlarının düşmesinin beklemeye başladı. Buna göre, Türkiye ile uluslararası piyasalar arasındaki fiyat farkının azalması bekleniyor. Yerli madenlerden üretilen altının doğrudan piyasa aktörlerine aktarılması bekleniyor.

Uzmanlar, Türkiye’de yıllık ortalama 40 ton civarında gerçekleşen yerel altın üretiminin doğrudan satışa açılmasının, altın ithalatından kaynaklanan cari açığın azalmasına da katkı sunacağı görüşünde.
TÜM TAHMİNLER ALT ÜST OLDU

Bunun yanı sıra Merkez’in yerli altın alımını kesmesi, bu yıl yüzde 83 getiri sağlayan gram altında sene sonu beklentilerini ise altüst etti. Uzmanlar yıl sonunda, gerek dolar kuru gerekse ons altındaki yükselişle gram altının 7 bin TL’yi görmesini bekliyordu. Ancak yeni tahminlere göre beklentilerde 1.000 liralık sapma ile 6 bin TL’ye geriledi. Ons altın 4 bin dolar bandında direnmeye çalışırken gram altın haftayı 5.441 liradan tamamladı.
Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’deki madenlerden çıkartılan ve BİST’e bildirilen altın üretimi toplamı 2008-2025 yılları için 500 tona ulaştı. Uzmanlar bunun en az yarısını TCMB’nin aldığı hesaplanıyor.
7 BİN TL BEKLENİYORDU!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Merkez Bankası’nın yerel madenlerden altın alımını durdurma kararının piyasada arz-talep dengesini yeniden kuracağını ifade etti. Yıldırımtürk, şu cümleleri kurdu:

“Altına konulan ithalat kotası, makası 12 bin dolara kadar çıkarmıştı. Altın fiyatları düzeltme yaptığı için son bir haftada bu makas 5.500 dolara kadar geriledi. Bu karar sürdükçe fark daralacak, altın fiyatları da dengeye oturacak”
Yıldırımtürk, makasın 1.500 dolara kadar düşmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, yıl sonu gram altın tahminini 7.000 TL’den 6.000-6.250 TL bandına revize etti.



