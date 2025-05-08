'Moralleri bozabilir' Altında 'kritik seviye' için uyardı! '2 defa geldi, geri dönüyor'

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ve ons altın ne olacak? Küresel piyasalarda bir süredir merakla ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı bekleniyordu. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edildi. Peki, Fed'in kararının ve Powell'ın açıklamalarının piyasalara etkisi ne oldu? Altın fiyatlarında beklentiler neler? İşte altın ile ilgili son gelişmeler...

"GERİLEME DEVAM EDİYOR"

TGRT yayınında altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran emtia piyasası uzmanı Zafer Ergeze şu ifadeleri kullandı:

"Altına baktığımız zaman aslında toplantı öncesi özellikle Powell'la ABD Başkanı Trump arasındaki gerilimden kaynaklı ons altının yükseldiğini görmüştük. Ciddi bir yükseliş vardı. Fakat karar sonrası piyasalar bir miktar yatıştı. Nispeten daha böyle ılımlı mesajlar geldi. Tabii Powell risklere de dikkat çekiyor ABD ekonomisindeki. Ama bunun altının en azından o gerilimin tansiyonun bir miktar düşmesiyle gerilediğini görüyoruz. Dün bir miktar gerileme vardı. Bugün keza gerileme devam ediyor. 3350 seviyesi kritik seviye burada. Bu seviyenin altındaki kapanışlar satış baskısının bize devam edeceğini gösterebilir. Tam tersinin üzerindeki kapanışlar ise yeniden alıcıların güçlendiğini gösterir.

"3300 ALTINDAKİ KAPANIŞLAR MORALLERİ BİR MİKTAR BOZABİLİR"

Ama şurada yatırımcıları kısaca belki bir miktar uyarmakta fayda var. İki defa 3400 seviyesine geldi ve buradan geri dönüyor. İki defa gelip de geçemediği seviyelerde bir miktar kâr satışlarının artmaya başladığını görebiliriz. Peki neresi kritik seviyemiz burada? 3300 altındaki kapanışlar burada moralleri bir miktar bozabilir. Kâr satışlarının artmaya başladığını görebiliriz ve o yüzden de burada kısa bir notla geçmiş olayım.

POWELL'IN AÇIKLAMALARININ PİYASAYA ETKİSİ

Baktığımız zaman aslında evet Powell dik duruşunu göstermiş oldu. Ama buradaki piyasanın en azından bir miktar rahatlamasının sebebi çok da böyle sert ve agresif ve beklenmedik açıklamalar gelmemesiydi Powell tarafında. Zaten Powel'ın yani Trump'ı dinlemeyeceği zaten bilinen bir nedendi. Burada asıl eğer faiz indirimi gelseydi veya beklenmedik faiz indirimine yönelik açıklamalar gelseydi piyasa daha fazla tedirgin olabilirdi.

Peki bundan sonraki dönem içerisinde ne olacak? İşte bundan sonraki dönem içerisinde Trump'ın açıklamalarını görüyor olacağız. Burada Trump'tan gene sert çıkışlar gelebilir. Bu da doğal olarak piyasada yeniden belirsizliğin artmasına yol açabilir. Powell'dan ziyade bir miktar Trump'ı izliyor olacağız.

Piyasalar açısından ise bir miktar kâr satışlarının geldiğini görüyoruz. Piyasalarda özellikle faizlerin yüksek kalacağı endişesi genel olarak emtia piyasalarını bir miktar baskılayacaktır. Sadece emtia piyasaları değil varlık piyasalarını baskılayacaktır. Bu ne demek? İşte borsalar tarafında da bir miktar baskıyı görüyor olacağız. Çünkü faizler yüksek kalmaya devam ediyor. Tarifelerde artış vardı. Bir taraftan da faizler yüksek kalacak. Bu ekonomideki yavaşlamaya işaret eden bir durum. Doğal olarak bu da tüm varlık fiyatlarında bir miktar daha baskının süreceğini gösteriyor bize.

ABD VE ÇİN ARASINDA TARİFE GÖRÜŞMELERİ

İşte oradan bir iyi haber çıkarsa, bir anlaşma çıkarsa burada piyasaların oldukça rahatladığını, neden rahatladığını göreceğiz. Çünkü piyasalardaki belirsizlik en azından azalmış olacak ki konuşuyoruz zaten sıklıkla... Piyasalardaki bu kadar dalgalanmanın ve altın fiyatlarının bu kadar yükselmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi piyasadaki yaşanan belirsizlik. Eğer ABD ile Çin anlaşırsa buradan bir anlaşma kararı çıkarsa piyasalarda kısa süreli bir bahar havası görebiliriz.

Her şey pozitif giderse ons altın tarafında geri çekilmeyi görürüz. Borsalarda yükselişin geldiğini görürüz. Aynı zamanda endüstriyel metallerde toparlanma olduğunu görürüz. Yeni bir yükseliş trendi başlatmaz, endüstriyel metaller tarafında ama en azından o kayıpları telafi ettiğini görürüz. Borsalarda oldukça ılımlı bir kısa süreli bir olumlu hava yansır. Ons altın tarafında bir miktar geri çekilmeyi görürüz. Gümüş daha güçlü kalır ons altına göre. Altın gümüş rasyosunun da 90'lı seviyelere doğru geri çekildiğini görürüz. Böyle bir tablo oluşabilir"