Nişan bozulunca altınları bozdurmak istedi, şaşkına döndü! 600 bin TL'ye almıştı 'Kafamız allak bullak'

Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Görüntülerde nişanı bozulan bir damat, 600 bin TL'ye altınları bozdurmak üzere kuyumcuya gitti. Ancak kuyumcunun altınlar için verdiği fiyat teklifi sonrası şok yaşandı. O anlar sosyal medyada gündem olurken damat videoda "Bu kadar büyük bir farkın nasıl oluştuğunu benim kafam almıyor. Allak bullak kafamız şu anda" ifadelerini kullandı. O görüntülere sosyal medyada çok sayıda yorum geldi. İşte detaylar...

Hande Dağ

600 bin TL civarında altın alan ancak nişanı bozulunca altınları bozdurmak isteyen bir damat, kuyumcudan aldığı teklife şaşkına döndü. Altınlarını satmak isteyen damada 477 bin TL teklif verildi. Kuyumcu fiyat farkının sebebini açıklarken o anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Nişan bozulunca altınları bozdurmak istedi, şaşkına döndü! 600 bin TL ye almıştı Kafamız allak bullak 1

600 BİN TL'YE ALDI, SATMAK İSTEYİNDE 477 BİN TL FİYAT ÇIKTI

Söz konusu görüntülerde kuyumcu "Hesabını çıkartıyorum. Bilezikler, zincir, tül bilezik, iki alyans, bir pırlanta 477 bin TL toplam rakam tutuyor burada" ifadelerini kullandı.

Damat ise bunun üzerine "Gramajı yanlış gelen... Bir sıkıntı olmalı. Bursa'dan aldık bunları. Tanıdığımız bir yerden aldık. Hatta özellikle o bilezikler için fiyat sorduk. Ben bunlara 600 bin TL civarında bir para ödedim. Yani bu kadar büyük bir farkın nasıl oluştuğunu benim kafam almıyor. Zaten allak bullak kafamız şu anda" dedi.

Nişan bozulunca altınları bozdurmak istedi, şaşkına döndü! 600 bin TL ye almıştı Kafamız allak bullak 2

"BİZ BUNLARI BU FİYATA SATMIYORUZ"

Kuyumcu "Mesela pırlantayı kaça almıştınız?" diye sorunca damat "Ben pırlantayı 40 bin TL'ye aldım" dedi. Bunun üzerine kuyumcudan "0.30 karat için pırlanta özellikleri ne olursa olsun 40 bin TL fazla. Bunu öncelikle söyleyeyim" yanıtı geldi. Kuyumcu zincirin kaça alındığını sorunca "11 gram 52 bin 500 TL fazla. Yani net olarak bunu söyleyebilirim. Bu arada hani amacım hiçbir kuyumcuyu küçük düşürmek ya da hiçbir kuyumcunun fiyatıyla alakalı bir yorumum değil. Müşteriyle yine biz muhatap oluyoruz bu konuda. Neden bu kadar düşüyor diye. Biz bunları bu fiyata satmıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim. Bendeki daha uygun demiyorum. Bu farkın nedeni oradan kaynaklanıyor" dedi.

Nişan bozulunca altınları bozdurmak istedi, şaşkına döndü! 600 bin TL ye almıştı Kafamız allak bullak 3

"ALDIĞINIZ YERDEN BİLE YÜKSEK VERMİŞİZ ASLINDA"

Bunun üzerine damat, Bursa'daki yere telefon açıp ne kadara satın alacağını öğrendi ve "Ona göre bir yol yordam belirleyelim" dedi. Ardından damat "Abi, aradık. 411 bin TL diyor" şeklinde konuştu. Bunun üzerine kuyumcu "Bize hafiften kızdınız, gördüğünüz üzere aldığınız yerden bile yüksek vermişiz aslında. Biz burada sizinle muhatabız ve biz kendimizi burada size ifade etmeye çalışıyoruz. Bunun nedeni tamamıyla aldığınız fiyatla alakalı" ifadelerini kullandı.

Nişan bozulunca altınları bozdurmak istedi, şaşkına döndü! 600 bin TL ye almıştı Kafamız allak bullak 4

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada çokça paylaşılan o görüntülerden sonra sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Pırlanta meselesi oldukça sıkıntılı. Satarken inanılmaz zarar ediyorsunuz" derken bazıları da "22 ve 24 ayar dışında altın alınmaz. Alınırsa satarken çok zarar ediliyor" dedi. Bir başkası ise "Altın madenden çıktığı gibi müşteriye gitmiyor ki atölyede işleniyor bunun maliyeti var müşteriye yansıtılıyor. Geri bozdurduğunda o maliyeti eksilterek senden alıyor kuyumcu. Hurdaya aldığı malı vitrinde tekrar müşteriye satmıyor. Tekrar eritip tekrar işliyor" değerlendirmesini yaptı. Bir başkası ise "Zarar etmek istemiyorsan düz altın al kardeşim. Takılarda işçilik var, esnaf alacağı zaman altın fiyatından alır" yorumunu yaptı. Bir başkası ise "Nişanda külçe altın takamayacağına göre zarar kaçınılmaz" dedi.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Nişan bozulunca altınları bozdurmak istedi, şaşkına döndü! 600 bin TL ye almıştı Kafamız allak bullak 5

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.414,57
5.415,21
% 1.38
12:12
Ons Altın / TL
168.362,36
168.438,46
% 1.36
12:27
Ons Altın / USD
4.036,76
4.037,21
% 1.31
12:27
Çeyrek Altın
8.663,31
8.853,87
% 1.38
12:12
Yarım Altın
17.272,48
17.707,75
% 1.38
12:12
Ziynet Altın
34.653,25
35.307,20
% 1.38
12:12
Cumhuriyet Altını
36.761,00
37.316,00
% 1.58
16:04
Kuyumcu Altın damat altın fiyatları nişan altın bozdurma
