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O gün geldi... Artık geri sayım başladı! Fed faiz kararını bugün açıklayacak! Gözler piyasalarda...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.09.2024 07:22
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Piyasaların heyecanla beklediği o gün geldi. Fed bugün saat 21.00'da politika faizini açıklayacak. Faiz indirimine gideceği kesin gözüyle bakılan Amerika Merkez Bankası'nın kaç baz puanlık bir indirim yapacağı ise merak konusu. Piyasaları doğrudan etkileyecek bu karar öncesi ise yatırımcı gram altın fiyatını merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? 18 Eylül 2024 tarihinde çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını güne nasıl başladı?

Üzerine türlü türlü senaryoların yazıldığı Fed'in politika faizini açıklayacağı o gün geldi. Saat 21.00'da açıklanacak olan faiz kararı için tahminler yürütülürken gözler piyasalarda yaşanacak olan hareketliliklerde. Fed'in kaç baz puanlık bir indirim yapacağı bilinmezken faiz indirimine gideceği kesin gözüyle bakılmaya devam ediliyor.

Dünya devi bankaların ve altın uzmanlarının Fed'in faiz kararı öncesi piyasalar hakkında yaptıkları açıklamalar ise yatırımcının dikkati çekiyor.

Peki Fed'in faiz kararı öncesi gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç lira? Piyasalarda nasıl bir hareketlilik yaşanabilir?

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ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 2 bin 820 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 638 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 18 bin 953 TL'den satışa sunuldu.

ONS ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Ons altının ise güne nasıl başladığını yatırımcı merak etmeye devam ediyor. Ons altın 2.576,40 dolardan güne başladı.

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Milliyet.com.tr'ye açıklama yapan Ekonomist Tuğba Ekin, Fed'in açıklayacağı faiz kararı için şu ifadeleri kullandı:

"Beklenti 25 baz puan yönünde oluştu. Fakat para piyasalarında 50 baz puanın fiyatlandığını görüyoruz. Açıkçası 50 baz puan indirim yapmak için Fed’in elinde yeterince güçlü ve güvenilir veri var. Fakat para arayışı agresif hareketleri ve belirsizliği sevmez bu nedenle beklentilerin dışında 50 baz puanlık bir indirim gelme ihtimalini daha düşük görüyorum"

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Altını uzun zamandır Fed'in aldığı kararların etkisinde olduğunu belirten Ekin, "Elbette faiz indirimleri altın fiyatlarında yukarı yönlü etki oluşturacaktır ama ralli beklemek, erken fiyatlamanın gelmiş olması nedeniyle oluşmayabilir. Altında önümüzdeki dönem devam edecek olan faiz indirimleri ile pozitif fiyatlamanın devam etmesi muhtemel. Fed öncesi 2.600 dolar sınırının hemen altında fiyatlanan ons altın için, fiyat hareketinin bir miktar duraksadığını ve hafif bir konsolidasyon aşamasında olduğumuzu görüyoruz. Fed kararından önce biraz kar satışı görebiliriz. Powell’ın konuşmaları ve Fed’in kararı ise uzun vadede pozitif beklenti olan altın için kısa ve orta vade yönü belirleyecek" şeklinde konuştu.

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Gram altın için tahminlerini de paylaşan Ekin, Orta Vadeli Program'a değinerek şu cümleleri kurdu:

"Gram altında 2.850 TL oldukça yakın bir seviye ve görülmesi muhtemel. Orta Vadeli Program’da yıl sonu parite beklentisi 33 olarak açıklandı. Bu hafta 34’ün üzerinde seyreden bir dolar kuru ile karşı karşıyayız. Fed kararı ile 2.850 TL seviyesi görülebilir. 2.900 TL ve üzeri kalıcılık için kurda 34 lira üzeri tutunma gerekebilir. OVP’de açıklandığı üzere 34 lira altına gerileyen ve 33 seviyesine doğru devam eden bir parite ons tarafındaki yükselişi kısmen yavaşlatabilir. Fakat gram altın için geri çekilme alım fırsatı olarak değerlendirilebilir"

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